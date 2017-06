Guinée : Nelson Mandela et Alpha Condé érigés en monuments à Conakry

A la faveur du mandat “Conakry, capitale mondiale du livre”, deux monuments d’aluminium ont été inaugurés le vendredi 16 juin des deux côtés du pont du 8 novembre (Conakry) par le commissariat général dudit événement et par le gouvernement guinéen, a constaté sur place Guinéenews©.

Sur le premier monument de six tonnes et demi sur six mètres le premier appelé “I have a dream”, l’on découvre l’effigie d’Alpha Condé, la statue Nimba et un livre ouvert avec des citations de grands auteurs comme Victor Hugo, Paul Biart, et tant d’autres hommes littéraires.

Sur le second appelé “46664” et qui pèse deux tonnes sur trois mètres de hauteur, l’effigie de la figure du combat contre l’apartheid Nelson Mandela. Toutes les deux sculptures sont faites en aluminium et elles sont signées des mains du Français Stephane Cipre.

Pour Sansy Kaba commissaire général de “Conakry, capitale mondiale du livre”, ces deux oeuvres artistiques dépassent de loin le cadre culturel et même le mandat “capitale mondiale du livre” car “plusieurs générations après nous se rappelleront de l’importance du livre et de l’art dans le développement de la Guinée. C’est un juste retour de la bauxite qui est exploitée en Guinée et qui est transformée en aluminium à l’étranger”, a-t-il confié à Guinée.

Quant à l’artiste Stéphane Cipre, la joie de présenter Nelson en Afrique, est une satisfaction dans son ambition culturelle. » Je suis très fier de fair le portrait de Nelson Mandela ; c’est un grand jour pour moi car cela fait un an et demi que je travaille sur le projet des deux monuments « , a-t-il affirmé.

Donateur des deux sculptures, Fadi Wazni président du Conseil d’Administration du consortium SMB-WAP, a quant à lui expliqué que la fondation (SMB-WAP) a trouvé opportun de soutenir l’évènement “Conakry capitale mondiale du livre” par ce don d’œuvres. « Ce sont des œuvres qui ont une signification très importante de par leur conception, mais pour nous SMB-WAP, elles ont une toute autre signification. Parce que la matière première qui a été utilisée, l’aluminium provient de la bauxite de Guinée », a confié Fadi Wazni.

A noter que le choix de la date n’est pas fortuite car elle rappelle le massacre des enfants de Sowéto (Afrique du Sud). Et la cérémonie a connu la présence des autorités gouvernementales qui n’ont pas voulu se faire conter cette journée.