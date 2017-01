En ce début d’année, le Premier ministre a reçu des professionnels des médias, ce jeudi 12 janvier 2017 pour leur présenter les traditionnels souhaits de nouvel an du gouvernement guinéen, a-t-on remarqué.

La rencontre a eu lieu dans les locaux de la Primature en présence des ministres de la Communication, Rachid N’Diaye, des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Sanaba Kaba et celui de l’Enseignement Technique, porte-parole du Gouvernement, Albert Damantang Camara.

Prenant la parole pour la circonstance, le PM Mamady Youla a tout d’abord souhaité : « Je vous présente à tous et à vos familles respectives, nos vœux de santé, de prospérité et de succès dans vos activités professionnelles. Surtout que la paix règne en République de Guinée », a-t-il déclaré à ses ‘’chers amis de la presse’’.

Plus loin, il en a profité pour faire un petit rappel concernant la mission du gouvernement dont il en est le dirigeant. Conformément aux orientations du chef de l’Etat inscrites dans sa vision pour 2016, le gouvernement, aux dires de M. Youla a réalisé de nombreuses activités sur le plan économique, social et politique. Réussite symbolique économique avec un taux de croissance le plus élevé de ces dix dernières années, un programme économique mené à terme avec le Fonds Monétaire International (FMI), un dialogue mené sur le plan politique sans facilitateur étranger dont j’invite chacune des parties au respect des accords…a-t-il cité entre autres comme signe d’une année réussie pour le gouvernement qui fête également sa première année avec Mamady Youla à sa tête.

Puisqu’il faut aussi parler des perspectives, Mamady Youla a indiqué qu’ils continueront les chantiers ouverts tant bien dans la capitale qu’à l’intérieur du pays. En termes de communication, le gouvernement entend améliorer sa communication, avoir une plus large visibilité sur ses actions et favoriser un meilleur accès aux sources d’informations.

Des sujets d’actualités portant sur la justice, le manque de civisme de certains citoyens avec pour dernier cas en date, les tueries de Kissidougou, la grève des enseignants contractuels ont été aussi abordés par le Premier ministre, Mamady Youla, bien que de manière évasive…

Pour lui, s’il y a une seule leçon que les Guinéens doivent retenir, c’est bien de : « comprendre qu'il incombe aux Guinéens de travailler pour jeter les bases du développement de notre nation, de créer les conditions d’un lendemain meilleur pour les générations futures. Les défis qui se présentent à nous, sont des défis que nous sommes capables de relever et c'est dans cette posture, que les partenaires qui viennent nous apporter leur aide, doivent nous trouver… »