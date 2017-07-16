Guinée : Les résultats du brévet d’études du premier cycle (BEPC) Par Youssouf Boundou Sylla - 16 juillet 2017 11:11:46 0 Partager sur Facebook Tweeter sur twitter I- FRANCO-ARABE BEPC-FA-IRE-CONAKRY-2017 BEPC-FA-IRE-BOKE-2017 BEPC-FA-IRE-FARANAH-2017 BEPC-FA-IRE-KANKAN-2017 BEPC-FA-IRE-MAMOU-2017 BEPC-FA-KINDIA-2017 BEPC-FA-IRE-NZEREKORE-2017 BEPC-FA-IRE-LABE-2017 II- ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : BEPC-EG-IRE-CONAKRY-2017 BEPC-EG-IRE-FARANAH-2017 BEPC-EG-IRE-KANKAN-2017 BEPC-EG-IRE-KINDIA-2017 BEPC-EG-IRE-MAMOU-2017 BEPC-EG-IRE-LABE BEPC-EG-IRE-NZEREKORE-2017