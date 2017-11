Guinée: les pandores ont encore rossé la presse

On voit RSF qui tend les oreilles et qui prend des notes pour rétrograder la Guinée à un rang que personne ne pourra plus contester, puisque Kerfalla Cissé avait utilisé le terrain pour avoir les os en place.

On n’a pas entendu le conseiller spécial Tibou Kamara resté dans un mutisme étonnant, on n’a jamais entendu le ministre Rachid Ndiaye. Par contre …

Dans tout ça, pour démontrer que Alpha fume toujours. Les Guinéens ont vu le même homme en train de marcher dans Kaloum comme un grand, comme toujours, mais visiblement sorti de son sommeil avec ses traits tirés et moroses.

Il a manqué un service de communication approprié à la Présidence pour éviter un tel désagrément, rien que pour un petit démenti. D’ailleurs, Alpha a signé un décret et a salué les 59 ans de l’armée pour sa discipline observée et qui l’est, sans démagogie, même si…

Sur une malveillante rumeur et un faux avis, son entourage immédiat lui a faire prendre des vessies pour des lanternes. Finalement, le résultat de cette sortie dans Kaloum a produit plus d’effets négatifs que tout. A entendre des commentaires de toutes les couleurs, il aurait été préférable de ne pas faire du tout cette sortie.

Qu’à cela ne tienne, l’image du pays est allée à vau-l’eau avec tous les efforts que Alpha a rassemblés en invitant la presse à la présidence. On voit qui va rire dans son coin, mais bon, pas pour longtemps, un autre rabibochage va se faire probablement sous peu avec dommage et intérêts sur les sinistres causés par les pandores.

Ainsi, arrêter des journalistes pour des nouilles pareilles, il faut être sous tension limite, mais il y a infraction d’abus d’autorité. On le dit ainsi. Un pandore n’est autre qu’un jeune homme normal comme un autre. On a plein d’élèves sortis du CFP-Ratoma sortis des années 85-90-95. Parmi eux, il y en a dans tous les corps et de tous les grades, y compris des colonels. Certains se mettent au garde-à-vous pour se présenter, d’autres se dissimulent dans la foule et il y en a aussi qui vous ignorent carrément. Une fois dans la tenue, certains jeunes se croient des « Iron. Men ». Ils s’emportent pour un rien, besoin de se sentir fort et fier, le peu de rudiments qu’ils ont d’un gendarme moderne leur sort de la tête pour peu qu’ils voient des journalistes avec des micros et caméras dans leur cour, là où, d’habitude, le commun des mortels entre en marchant sur des œufs, c’est le comble.

Ce que les journalistes ne doivent pas ignorer, c’est que les pandores ont une peur bleue des caméras et micros de la presse. Et si les journalistes devenaient de plus en plus nombreux à faire cohue et tapages, et qu’ils résistent à leur évacuation, et que certains filmaient à leur place bien des personnes auraient fait de même. Les insurrections dans tout le pays à l’heure actuelle font peur. Il avait une réelle menace sur l’escadron no 3 si les pandores s’étaient laissé envahir par les journalistes et les badauds, d’autant qu’ils détiennent dans des cachots des malfrats qui ne cherchent qu’à prendre la clé des champs.

On ne sait pas si la déontologie et l’éthique le disent aux nouveaux journalistes mais prendre des photos et filmer à l’intérieur d’un camp ou d’une caserne nécessite une permission particulière. Mais aussi, détruire tout le matériel des journalistes est abusif.

Il ne reste plus qu’à réconcilier la presse et cet état de droit qui vient de faire une chute de plusieurs étages. Rembourser le matériel endommagé est un pas de bonne volonté. Prendre les blessés en charge est un devoir. Espérons que l’état de droit ne s’est pas cassé le cou. Comme on vient de le voir, se laisser empoter par la rumeur bête est aussi légère qu’elle.