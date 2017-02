Rervés par un arrêté pris le 09 janvier 2017, les gisements de minerais de Kiniero sont de nouveau ouverts aux sociétés. Un décret du président Alpha Condé, publié ce vendredi nuit par la télévision nationale, a ordonné l'ouverture de la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des permis d'exploitation et de recherche sur cette mine d'or de Kiniero.

Jusqu'en 2014, c'est la compagnie canadienne Semafo qui detenait un permis d'exploitation sur ce gisement aurifère de Kiniéro. Une société qui, d'ailleurs, avait quasiment commencé à crasher depuis 2011 et dont les transactions en vue de sa reprise avec le groupe New down mining, ayant été menées en ''catimini'', selon certaines sources, par le Secrétaire général du département des Mines d'alors, Guillaume Curtis sans l'accord du son ministre, Kerfalla Yansané, ont provoqué le limogeage à l'époque du premier.