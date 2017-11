Guinée : Les consignes fermes de Sidya Touré à ses militants

Le président de l’Union des forces républicaines (Ufr) a présidé la traditionnelle assemblée générale hebdomadaire de son parti ce weekend à Conakry. Une rencontre que le Haut représentant du chef de l’Etat a mise à profit pour inviter les militants de son parti à la préservation de leurs voix lors des prochaines consultations électorales.

Sidya Touré a tout d’abord commencé par témoigner de sa gratitude et de sa satisfaction à l’endroit des militants de sa formation politique par rapport à leur massive mobilisation samedi 4 novembre dernier au Palais du peuple à l’occasion du 17e anniversaire de son avènement à la tête de l’Ufr.

Une mobilisation que l’ancien Premier ministre a saluée à sa juste valeur. En ce sens que celle-ci s’est tenue sans heurts, encore moins le débordement. « Ce sont des amis blancs même qui m’ont appelé pour me dire qu’ils saluent l’engagement des militants de l’Ufr.

« Nous nous sommes mobilisés sans violences. Même un policier, je n’ai vu. Ce qui prouve que c’est vous qui êtes là »,s’est-il félicité.

Poursuivant, l’ancien premier ministre guinéen a intimé aux siens la préservation dorénavant de leurs voix lors des consultations électorales en vue. « N’acceptez plus qu’on vous vole vos voix. Et cela, vous devez vous y opposer depuis les bureaux de vote même. Parce que depuis 2010 nous avons toujours été victimes de triche. A chaque élection, on vole les voix de l’UFR. N’acceptez donc plus jamais qu’on vous donne des résultats qui ne sont pas conformes au vote », a-t-il fermement lancé en guise de consignes a des militants.