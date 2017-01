Le meeting traditionnel du RPG-arc-en-ciel de ce samedi 28 janvier, tout comme le samedi dernier, a porté essentiellement sur l’éventuelle réception du chef de l'État d’Alpha Condé prévu le 2 février 2017, a-t-on constaté que national du parti à Gbessia.

S’exprimant sur la mobilisation, le président de la séance Elhadj Sinkoun Camara a affirmé que la réception doit transcender les clivages ethniques et politiques. « Il est temps pour les structures du parti de multiplier les rencontres pour honorer la Guinée à travers ce grand accueil. Il faut que ce jour l’opinion internationale comprenne que la Guinée est heureuse de présider les destinés de l’Afrique pendant un an sous la responsabilité du président Alpha Condé », a expliqué le député Sinkoun Camara.

Parlant toujours de la réception, le secrétaire national de la jeunesse du parti a indiqué que le RPG est en compétition avec le gouvernorat de la ville Conakry. D’après lui, le gouverneur a promis de mettre un million de personnes dans la rue et le RPG compte mettre deux (2) millions de personnes dans la rue.

Aujourd’hui, le président Alpha Condé est pressenti pour diriger toute l’Afrique, a rappelé le préfet de Siguiri Ibrahima Kalil Keita qui dit être convaincu qu’un accueil digne de son rang lui sera réservé à Conakry le 2 février prochain. Poursuivant, M. Keita a promis que son champion Alpha Condé fera encore l’objet d’une grande réception à Kankan les 5 et 6 février 2017.

« Vous avez le salut de toute la région de Haute-Guinée et particulièrement la préfecture de Siguiri. C’est Alpha Condé qui a dit qu’il prenait la Guinée où le président Ahmed Sékou Touré l’a laissée. Je rappelle qu’Ahmed Sékou Touré a été en 1963, l’un des fondateurs de l’Unité Africaine. Il a réussi à rassembler tout le peuple d’Afrique sous un même bonnet et les peuples épris de paix à travers le monde. Grâce à Alpha Condé, notre pays a retrouvé sa place sur la scène internationale. Ahmed Sékou Touré a mis fin à la guerre en huit jours entre les Républiques Iran et Irak. Cette guerre a duré huit ans. C’est grâce à Alpha Condé que la crise gambienne a pris fin après l’échec de plusieurs », a-t-il rappelé.

Pour clore, le député de Kissidougou est revenu sur la récente sortie de la coordinatrice nationale du parti Hadja Nantou Chérif, qui s’est montrée favorable à un troisième mandat pour Alpha Condé. Sinkoun Camara se dit "choqué" des interventions de certaines personnes alors que la députée Nantou Chérif est libre de donner son opinion personnelle. « J’ai été touché dans mon âme quand j’ai appris qu’Hadja Nantou Chérif qui a exprimé une volonté personnelle soit traitée de tous les noms d’oiseaux. J’ai écouté certaines personnes qui disaient qu’il faut qu’on amène cette dame à la retraite parce qu’elle est diabétique. C’était un délit d’opinion », a-t-il condamné