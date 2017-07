Guinée : Le patron de Renault Trucks chez le Premier ministre Mamadi Youla

En visite de quatre jours en Guinée, le patron de Renaul Trucks a rencontré mardi, en fin d’après-midi, le Premier ministre Mamadi Youla. Les deux hommes ont parlé des transports et logistiques dans le domaine des mines et du traitement des déchets à Conakry.

Au sortir de cette réunion, Badine Bruno Blin a d’abord apprécié le fait d’avoir eu à discuter avec un Premier ministre qui a une grande expérience dans le domaine des mines. « Nous avons une présence et une part de marché très élevée dans ce pays, et donc nous avons une vraie contribution à amener dans le domaine minier », a ensuite indiqué Bruno Blin, qui n’a pas manqué de féliciter de nouveau le service produit par Renault en Guinée, mais aussi le partenariat avec TGH Plus Industrie. « Dans les mines, les véhicules doivent fonctionner 24h/24, être fonctionnels en permanence et ça on le doit à la résistance et à la performance des véhicules… », a-t-il poursuivi.

Badine Bruno Blin a aussi indiqué que Renault veut définitivement s’inscrire dans le projet de traitement des déchets à Conakry. Surtout que l’entreprise a déjà une expérience dans ce domaine en Europe et dans d’autres pays africains.

Alimou Barry, le patron de TGH Plus Industrie, s’est réjoui des échanges « pertinents » auxquels il a assistés entre Bruno Blin et Mamady Youla. A l’issue de ces échanges, Barry pense que « l’espoir est aujourd’hui permis de voir un développement du secteur minier guinéen avec la grande participation de la marque Renault Trucks ».

Pour l’ambassadeur de la France en Guinée, la visite de Bruno Blin montre combien il y a un intérêt de la part des opérateurs économiques français pour la Guinée. « J’espère que cette visite sera suivie de beaucoup d’autres, et puis, d’actions concrètes, d’accords, de partenariat…», a dit Jean-Marc Grosgurin.