En séance plénière ce samedi 11 février, les députés ont adopté leur programme pour la session extraordinaire ouverte le 9 février dernier. Ensuite, ils ont adopté le projet de loi portant autorisation de ratification des résolutions 612 et 613 du Conseil d’Administration la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), relatives à la souscription de la Guinée à l’augmentation du capital de cette institution.

Le rapporteur général de l’Assemblée nationale, Alpha Mohamed Diallo, a fait savoir que les augmentations et attributions de parts, décidées par le Conseil des gouverneurs sont de 230347 parts de capital dont 179 pour la Guinée (augmentation sélective) en ce qui concerne la résolution 612 et 484102 parts de capital dont 393 pour la Guinée (augmentation générale) de la résolution 613.

« La part sélective de notre pays s’élève à 21 millions 593 mille 665 dollars us et sera émise dès réception et approbation de la documentation par la banque. La date limite de souscription est fixée au 16 mars 2017. La part générale s’élève 0 47 millions 409 mille 555 dollars us, dont 6% à libérer et 94% appelables. La date limite de souscription pour les 6% est de mars 2018. L’Etat a la possibilité de négocier un échéancier de paiement des parts appelables (94%) », a rapporté le député Alpha Mohamed Diallo.

Pour souscrire aux parts de l’augmentation de capital, souligne le rapporteur général, les Etats ont l’obligation de notifier formellement à la BIRD les intentions de souscription à ces pays ; réunir toute la documentation requise, notamment l’avis juridique de la Cour constitutionnelle, l’autorisation législative de souscription aux deux types d’augmentation de capital ; libérer les parts payantes (6%) en mars 2018 au plus tard ; convenir d’un échéancier de paiement du reliquat des parts payantes (94%), soit 44 millions 564 mille 981 dollars us avec la BIRD.

Dans son intervention, Alpha Mohamed a rappelé que la qualité de membre de la BIRD confère un droit de vote à la Guinée au sein du groupe Afrique II constitué de 23 pays. Et qu’il est obligatoire que l’ensemble des pays du groupe acquiert la totalité de la part de capital qui leur a été attribuée dans le cadre des augmentations de capital au risque de voir le droit de vote de la Guinée passer en dessous de minimum requis (2%) dont la conséquence c’est la perte de de son siège au Conseil d’administration.

« La Guinée a donc l’obligation d’accomplir les formalités administratives et juridiques et de transmettre les documents requis pour l’acquisition de nos parts gratuites au plus tard le 15 février 2017 avant le délai de prescription fixé au 16 mars 2017 », a-t-il indiqué.