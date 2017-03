Le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Kalifa Gassama Diaby, a lancé ce mardi 7 mars à Conakry, les travaux d’un atelier de formation et de dialogue multi- acteurs. Le thème portait sur ‘’l’abondance des ressources naturelles et récurrence de conflits violents en Afrique de l’Ouest : comment résoudre le paradoxe ?’’, a-t-on constaté sur place.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur exécutif de l’Institut Gorée, a rappelé que les économies de nos différents pays dépendent très largement de l’exploitation de nos ressources naturelles. Or, celles-ci, a fait savoir M. Doudou Dia, font l’objet d’une pression de plus en plus forte de la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la pression démographique, l’augmentation constante de la demande pour répondre aux impératifs de croissance économique, l’accaparement des terres par les investisseurs étrangers et nationaux.

«La crise actuelle est révélatrice à l’échelle globale mais aussi africaine de la faiblesse des mécanismes de gouvernance des ressources naturelles dont regorgent le sol et sous-sol africains. C’est pourquoi, il est important de mettre en place un dispositif institutionnel et règlementaire qui définit de façon claire les conditions et des modalités d’affectation des ressources naturelles avec le souci principal la sauvegarde des droits des populations à la base», a-t-il indiqué.

Poursuivant, M. Dia a affirmé que le choix de la République de Guinée pour abriter cette rencontre a été motivé par plusieurs raisons mais, a-t-il précisé, «deux d’entre elles méritent une attention particulière. Il s’agit entre autres du chiffre de l’Initiative de la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en Guinée et l’exploitation minière qui assure 80% des exportations du pays, soit environ 30 à 35% des recettes de l’Etat et 17 à 20% du PIB».

Pour le Directeur Pays Guinée de la fondation OSIWA, le travail que mène l’Institut de Gorée est extrêmement important pour toute l’Afrique. Ces différentes initiatives ces dernières années, a témoigné Ibrahima Niang, montrent qu’il est engagé à faire en sorte que les problèmes de la sous-région soient bien documentés et qu’il y ait des alternatives. «Cette rencontre vient au moment où le gouvernement guinéen fait des efforts pour améliorer la gouvernance du secteur minier», a-t-il fait comprendre.

Le ministère des Mines et de la Géologie représenté par son chef de cabinet à cette cérémonie dira que la Guinée est riche en ressources naturelles mais, qu’elle n’a pas encore récolté les bénéfices auxquels les populations s’attendent légitimement.

Selon Ahmed Sékou Keita, c’est un paradoxe de voir dans un continent où se côtoient d’immenses richesses minières et une pauvreté envahissante.

«Les attentes des populations dans les localités minières sont loin d’être atteintes. Les communautés ne font pas la différence entre les missions régaliennes de l’Etat et le rôle des entreprises. Cela pose la nécessité d’avoir un cadre stable pour l’investissement privé dans le secteur mais aussi, l’adoption d’une politique concertée en matière de responsabilité sociale des entreprises minières. Pour résoudre cet épineux problème, des études se multiplient à l’échelle nationale et internationale».

Nouhan Traoré, Chef de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, a, au nom de son patron, fait savoir que l’enjeu de cette thématique est situé à deux niveaux essentiels : une dimension locale et une dimension internationale.

Sur le plan international, a fait remarquer M. Traoré, la plupart des guerres et des conflits ont pour dénominateur commun, le contrôle des ressources, parmi lesquelles figurent en bonne place des ressources naturelles.

Prenant son exemple sur la Guinée dans le cadre du plan local, M. Traoré a souligné que notre pays a enregistré et continue d’enregistrer beaucoup de germes de violences liées au contrôle des ressources naturelles.

Il y a quelques années, a-t-il rappelé, des violences d’une extrême gravité entre les populations de la région forestière et une compagnie d’exploitation de ressources naturelles, ont fait beaucoup de dégâts matériels et des morts.

«Ces mêmes genres de violences ont eu lieu en Haute Guinée, notamment à Siguiri où, il existe aujourd’hui des germes de violences et conflits non seulement de nature intracommunautaire mais aussi entre la Guinée et ses Etats voisins pour la simple et bonne raison qu’il y a des portions de terre qui recèlent davantage de ressources naturelles qui constituent des convoitises des uns et des autres».

S’exprimant sur le thème de l’atelier, le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté a précisé dans son discours d’ouverture qu’il revêt une grande importance. D’après Kalifa Gassama Diaby, c’est une véritable dissertation intellectuelle où la question de résoudre cette problématique de paradoxe entre l’abondance des ressources qui devrait naturellement apporter plus de bonheur et plus de quiétude aux Etats africains que de conflits.

« Pourquoi cette abondance des ressources naturelles est source de conflits ? » s’est interrogé Gassama Diaby, tout en rappelant qu’une société politique ne peut pas exclure le conflit mais, plutôt qu’elle doit pouvoir le gérer.

«Si nous parlons de conflits, je suppose que nous parlons naturellement de la violence. C’est un terme beaucoup plus problématique que celui du conflit en démocratie. Le conflit étant inhérent à la société démocratique, si on renvoie le conflit, la démarche n’est pas de l’exclure de la société, mais comment faire pour le gérer», a-t-il expliqué.

Evoluant sur cette base, M. Diaby dira que sa première interrogation est structurelle : «nous avons des conflits parce que nous avons une première problématique qui est celle de l’Etat, des institutions et d’organes essentiels régulateurs de la société. La récurrence des conflits s’expliquent par la fragilité de la puissance publique. Plus l’Etat est fragile, plus il a du mal à faire face aux conflits qui émergent dans la société politique. Toutefois, quand vous parlez de ressources, vous parlez aussi de la participation des acteurs extérieurs ainsi que des grandes sociétés».

Devant les participants, Gassama Diaby a mentionné que sa deuxième interrogation est comment garantir l’effectivité de la démocratie mais aussi de la participation des communautés locales.

«Certes, cette notion galvaude un peu le sens réel de la démocratie mais disons-le quand même, la démocratie participative a pour définition la participation du citoyen. Il s’agit de faire en sorte que nos communautés locales et nos collectivités participent pleinement à cette démocratie de gouvernance et que cette participation ne soit pas fondée sur des facteurs qui, par ailleurs, divisent la société».

Alors que les participants le suivaient attentivement dans son explication, Gassama Diaby a déclaré que sa troisième interrogation est comment redéfinir aujourd’hui avec la nouvelle donne du monde, des rapports des ressources naturelles en tenant compte des soucis égologiques et environnementaux.

La plus grande erreur, prévient Gassama Diaby, serait de vouloir proposer une société où il n’y a pas de conflits. «Les sociétés politiques par définition sont les sociétés de conflits. La question, c’est comment faire en sorte que nous puissions faire face à ces conflits qui ne soient pas sources d’impasse mais plutôt une capacité de consolidation de la légitimité et de la crédibilité de l’Etat. Une des pistes intéressantes serait de réfléchir sur comment faire en sorte que la puissance publique gagne en crédibilité, en légitimité et en efficacité», a-t-il enseigné.