Guinée : Le meeting de l’opposition diversement apprécié par des citoyens, à Conakry

A quelques heures du démarrage des meetings tournants et manifestations de rue prévus par l’opposition républicaine, les débats et commentaires vont bon train à Conakry. A Kaloum, commune qui abrite le premier meeting de sensibilisation ce dimanche 16 juillet 2017, l’avis citoyen est mitigé sur la question constate sur place Guinéenews©.

« Les manifestations de l’opposition vont bien se passer. Nous sommes derrière le président Cellou Dalein Diallo, on le soutient à cent pour cent pour qu’il y ait un changement positif dans ce pays. On est derrière lui », lance Youssouf Bangoura habitant de Kaloum.

« C’est tout à fait normal et légal pour l’opposition de manifester si le pouvoir en place refuse de respecter ses engagement », estime un autre citoyen avant d’ajouter : « Nous sommes dans un Etat de droit. C‘est normal que l’opposition organise des marches, des meetings lorsqu’elle estime qu’elle n’est pas satisfaite dans les négociations qu’elle entame souvent avec le parti au pouvoir. Mais je souhaite que le meeting se passe dans de très bonnes conditions car je ne suis pas pour la violence. »

Alia Camara se dit fatigué des va-et vien de l’opposition qui ne sait plus sur quel pied danser. D’ailleurs selon lui, il y a une très faible chance pour que ce meeting réussisse.

« Il n’y a presque plus d’opposition en Guinée. Je ne crois même pas que le meeting va réussir. Mieux encore, on ne croit plus en elle car tantôt ses leaders sont à Sékoutoureyah, tantôt ils affirment qu’ils sont de l’opposition. On ne comprend plus rien et on n’a pas confiance en eux », a-t-il affirmé.

Des citoyens qui se sont exprimés hors micros nous ont confié leurs inquiétudes quant à la perturbation des activités les jours à venir à Conakry suite à ces manifestations de l’opposition.

À rappeler que des meetings de sensibilisation sont aussi prévus à Matoto et à Ratoma avant la grande manifestation du 02 août prochain.