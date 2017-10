Guinée : le grand malaise

Les Guinéens doivent peser et repeser le bien fondé et les conséquences de créer l’irréparable en brûlant leur case commune, une case qui a des emmanchements sur toutes les autres de la sous-région. L’incivisme a créé un malaise qui s’est généralisé, il est devenu omniprésent, vibrant et agissant partout, dans tous les domaines, et cela ne semble pas inquiété le moins du monde les politiques, pour qui, tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir, même en enjambant des macchabées.

Pendant le passage du CNDD, Dadis disait que les opposants ont envoyé leurs militants à l’abattoir, malgré l’interdiction, mais il avait oublié de se demander que le stade du 28 septembre n’était pas un cimetière, qui donc l’avait transformé en cimetière ? Actuellement, sept ans après l’instauration de la démocratie, à moins qu’on ne se trompe sur cette appellation, on dit que Cellou Dalein a créé un cimetière pour sa cause, mais qui donc est le fournisseur de ce cimetière ?

C’est vrai que la démocratie a son côté perverti difficile à expliquer puisqu’on a vu des manifestants lancer des cocktails Molotov sur les agents des forces de l’ordre dont certains ont été brûlés grièvement, d’autres ont même perdu l’usage de leur vue, on a vu des voitures de police complètement en feu mais ces agents n’ont pas fait usage des armes à feu contre les militants. Allez dire cela aux agents des force de l’ordre en Afrique, pas seulement en Guinée. Une femme capitaine nous a confiés, un jour, que si on la cogne, elle allumera son feu, en dépit des ordres formels, qu’elle est la fille de sa mère !

Au Cameroun et au Kenya, on dit que les militaires ont ouvert le feu sur les manifestants par crainte d’être lynchés par la foule en furie.

On souhaite qu’en Guinée, ce nombre de 83 soit la clôture de la nouvelle liste des victimes de la démocratie, qu’elle n’atteigne pas le nombre des victimes du régime du général Lanssana Conté, au tout début de l’apprentissage de cette démocratie, que même l’ami Jacques Chirac avait déconseillé : « on ne gère pas un pays dans le chaos avec les caresses de démocratie sur la joue ». Il avait du nez, ce Chirac. Plus de 30 ans après, son conseil tient toujours la route. La preuve, la Guinée, ce pays de toutes les contestations et de toutes les oppositions se met en scène dans tous les domaines, comme si Pandore, la femme la plus sage du monde mais que, par curiosité maladive, n’avait pas pu résister d’ouvrir sa satanée boîte pour que tous les maux se déversent sur la Guinée.

Dans les mosquées, les barbus se disputent l’imamat, pour des futilités… Actuellement, toutes les mosquées sont étroitement surveillées. Des agents du deuxième bureau barbus les ont toutes infiltrées. Les Machiavels au Pouvoir sont parfaitement conscients que tout commencera dans les mosquées : la religion est toujours l’opium du peuple.

Dans les zones minières, rien ne va plus. Les populations n’écoutent plus les médiateurs et ressortissants de leur terroir, elles pensent que tut est politisé et des promesses des politiques ne ressemblent à rien. Les sociétés exploitantes des mines doivent aussi prendre conscience que rien ne sera comme dans les années des partis uniques. On croit avoir entendu, si on a bien entendu, que Damaro Camara, le plus grand dialecticien du RPG Arc-en-ciel aurait été hué à Kérouané d’où il est originaire (on ne sait pas si Zagamor a entendu cela ou pas). A Boké, l’accalmie et l’embellie semblent être cette fois définitives, à moins qu’on ne se fourvoie.

Dans les sociétés privées de gardiennage, les responsables ferment les yeux sur un fait grave : des agents véreux sous-traitent les embauchent et se font payer sur les salaires négociés par eux. Un arrangement magouilleur qui n’est pas sain à long terme pour ces sociétés de gardiennage. On dit que certains de ces sous-traitants ont des connections et des intelligences avec le grand banditisme et l’insécurité à Conakry. Si la lutte contre ce fléau piétine…

A la caisse nationale de sécurité sociale, des remous commencent à être récurrentes et Malick Sankhon aurait décidé d’organiser des équipes d’auto-défense qualifiée déjà de milices. On a entendu ça, au Burundi, on les appelle « Imbonerakures », comment les appellerait-on, en Guinée ?

Dans le universités publiques, l’on est conscient que, pour une année scolaire et universitaire de 9 mois, il faut obligatoirement revoir le calendrier, mais cela n’est pas un problème structurel, ces universités ont bloqué les portes d’ouverture ce lundi 16 octobre pour une plate-forme de revendications concernant la qualification du personnel enseignant mais une organisation politique s’est mêlée de la farandole pour discréditer la grève, manque de bol puisque, selon les informations, la grève est partout observée.

Et comme si toutes ces acrimonies ne suffisaient pas, voilà les pharmaciens qui se mangent le nez pour la présidence de l’ordre.

On le voit bien, il y a malaise partout et dans tous les domaines. C’est dans ces conditions que la semaine du civisme veut s’organiser au forceps. Ce que les gens oublient, c’est que plus il y a des oppositions, plus l’incivisme grandit. A chaque manifestation de l’opposition politique guinéenne, les slogans sont accompagnés d’invectives plus ou moins virulentes en direction du pouvoir, qui ne s’avoue jamais vaincu. Mais ces invectives inciviques qui accompagnent l’opposition aujourd’hui lui feront face demain.

La génération incivique a maintenant 7 ans, c’est l’âge de conviction. Il faut enlever ça de la tête des enfants et adolescents, la réconciliation nationale est déjà bien compliquée comme ça, puisqu’aucun sage ne trouve la solution.