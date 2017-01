Cinquante journalistes sportifs, venus de la presse écrite et de l'audiovisuelle, sont en train de prendre depuis jeudi au siège de la Fédération Guinéenne de Football des cours de perfectionnement sur les techniques de reportage sur le football.

Le séminaire termine ce samedi après trois jours d'échange avec les meilleurs instructeurs du pays. L'Association de la presse sportive de Guinée, Pathé Diallo et le Comité de Normalisation (CONOR) du football guinéen, sont les initiateurs de cette session de formation.

Jeudi, lors de la cérémonie d'inauguration, le président de l'Association de la presse sportive de Guinée (APSG) a manifesté sa satisfaction pour la tenue de cette formation. C'était l'occasion pour Amadou Tham Camara de rappeler que la formation est l'une des priorités de l'ASPG qui a déjà permis deux premières formations en football et en basketball.

Si Amadou Tham Camara accorde de l'importance à la formation, c'est qu'il à la certitude qu'un journaliste mal formé est autant dangereux qu’un militaire mal formé. «Un journaliste est aussi dangereux qu'un militaire mal formé...», a-t-il dit en substance. Le président de l'APSG n'a donc pas manqué de féliciter le CONOR qui, malgré son court mandat, n'a pas écarté la formation de ses activités.

«Si le rôle d'un arbitre n'est plus à démontrer dans un match de football, celui d'un reporter et d'un consultant est également prépondérant. Car, il contribue à éclairer les zones d'ombre pour un public sportif non averti », a mentionné le président du Comité de normalisation, Mohamed Lamine Nabé. Et de poursuivre : «c'est pourquoi, le journaliste sportif spécialiste en football dont la mission est d'informer sur les détails d'un match, doit être régulièrement formé sur les lois du jeu lorsque celles-ci connaissent de nouvelles évolutions.»

Au cours de la première journée, les journalistes ont reçu des explications sur la révision des lois du jeu. Les articles révisés, en vigueur depuis juin 2016, ont été passés en revu avec les instructeurs FIFA, Moussa Bintou Kaba et Mamadou Sakho. Ce vendredi, des confrères commentateurs radio ou télé ont pu corriger leurs lacunes.