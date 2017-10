Guinée : la sueur froide

Le camp Alpha Yaya a l’habitude de faire très peur. En 1996, un vendredi 2 février, une mutinerie suite à l’augmentation des salaires et primes des policiers par Alsény Réné Gomez avait fait sortir les bidasses de ce camp. Les négociations ayant piétiné pendant deux ou trois jours, c’est Lansana Conté qui avait été pris pour cible, mais c’est le Palais des Nations qui a fait les frais des mutins. C’était si évident qu’on n’a pas hésité une seconde de parler de mutinerie.

En 2001, si on ne se trompe, des explosions accidentelles avaient provoqué des déflagrations en chaîne pendant des heures et des heures, si bien que le colonel Chérif du CNDD, qui était lieutenant à l’époque, nous avait raconté que le général Lansana Conté, qui était déjà en début de sa maladie, s’était rendu en personne au camp et tenu le raccord d’arrosage pour éteindre l’incendie afin d’empêcher l’effet domino des explosions. Il faut rappeler que ces explosions avaient fait des dégâts à des kilomètres à la ronde, on avait vu des obus projetés à plusieurs kilomètres sans exploser mais encastrés dans les murs des maisons éloignées du camp. Tout le monde avait craint des volatiles perdus. C’est l’occasion de rendre hommage au courage de Lansana Conté.

Depuis, la poudrière a été transférée au pied de la montagne de Kakoulima devenu une agglomération en extension. Il est temps de faire ce qui est nécessaire pour éviter que ça ne recommence.

Après ces explosions, c’est un bruit de bottes qui avait fait peur aux populations des environs du camp il y a trois ou quatre ans, on disait que c’est une mutinerie et les mutins ont été vite maîtrisés. Quant à la suite de cette affaire, on ne la connait pas.

C’est dans ce flou artistique que les populations et les curieux sont laissés sur leur faim. Et voilà ce 22 octobre qui entre dans les annales. Cette fois-ci, on n’a pas parlé de mutinerie mais c’est EDG, électricité de Guinée, qui serait coupable, qu’un court-circuit a provoqué des explosions dans le régiment des blindés. Vraiment ? Ce qui fait douter et fait faire des spéculations dans tous les sens et des plus farfelues de la version officielle d’un court-circuit, pour charger EDG, c’est le trop peu d’information, pour ne pas parler de la rétention totale. Rien ne peut expliquer le refus de la cellule de communication du gouvernement ou de l’armée de montrer au JT de la RTG de ce dimanche quelques images de ce court-circuit et de cet incendie dévastateur avec des murs calcinés. Généralement, on montre toujours les dégâts des incendies comme quand on a montré à la face du monde l’es dégâts de l’attaque du domicile de Alpha Condé en 2011.

Plus une information de ce genre est retenue, plus elle crée la curiosité, et sans explication, c’est la rumeur qui court librement. Seulement, ça tombe au plus mauvais moment du grand malaise en Guinée. Le mécontentement est partout, la version d’un court-circuit sera difficile à faire avaler aux populations, surtout quand on s’en prend à la presse. Et la RTG est restée totalement évasive sur la question, fait dire qu’il y a quelque chose de louche à cacher alors que ce qui s’est passé au camp s’est produit à ciel ouvert et a causé la peur de leur vie à beaucoup,

Le manque de communication fera l’effet contraire puisque les hommes peuvent fabuler et affabuler à l’envi un fait ou un évènement selon leurs inspirations fertiles. La rumeur est partie comme une traînée de poudre, et dans tous les sens, personne ne pourra la rattraper. Condamner la presse ne sert à rien qu’à augmenter ce sentiment.

Cette stratégie dans son ensemble est erronée. La cellule de communication du gouvernement devrait revoir sa copie, les temps sont maussades…