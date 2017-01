Le gouvernement est dos au mur. Parler du niveau des enseignants contractuels en ce moment est la preuve parlante de sa fuite en avant. Pourquoi ne pas parler du favoritisme, du népotisme et du clientélisme exagéré dans le recrutement qui gangrènent la Fonction Publique ? Du primaire à l’université en passant par l’enseignement technique du public et surtout du privé, où ces trois plaies sont béantes, les autorités de l’enseignement laissent aller. Dans le passé, on avait des écoles à dénominations éloquentes : Ecole oula, école foca, école bora, école guèmè-konka, école korékobiya, où des enseignants de tous poils plastronnaient en ‘’ déci-maître’’ absolus. Ils ont formé des ‘’centi-maîtres’’ qui ont formé des ‘’milli-maîtres‘’. Ce sont eux qui pullulent partout et à tous les niveaux de l’éducation actuellement, ce sont eux qui prennent des initiatives et décisions capitales.

Les syndicats sont dans les petits souliers. Ce sont eux qui ont mis le pied sur le test envisagé. Si on évalue exhaustivement le personnel de l’enseignement, sur les 20 mille du temps de madame Guiloa, des année 85-90, quand elle était syndicaliste pour nous donner le nombre, on pouvait trouver encore 10 mille entre bons et passables. Actuellement, des chefs d’établissement de haut niveau, pour la plupart nommés par népotisme ou par la politique sont de la deuxième corbeille, médiocres et mauvais.

Quand l’Inde a procédé à l’évaluation des enseignants de l’élémentaire, il y avait eu 10 mille passés à la trappe. Si cela se faisait en Guinée actuellement, on peut, sans crainte, dire que les 80% passeront dans la corbeille. Et rien n’est plus récalcitrant et intempestif et revendicateur qu’un mauvais enseignant.

L’immobilisme du gouvernement et des syndicats est un génocide intellectuel d’avoir laissé faire ces anomalies depuis toujours. Un gouvernement qui ne change pas ce qu’il a trouvé de négatif est négatif.

Les élèves ne doivent pas se laisser aller à une idiote solidarité avec les mauvais maîtres, il y a va de leur propre avenir. Un enseignant qui dorlote, qui caresse et qui note bien n’est pas forcément un qui peut faire votre avenir. C’est là qu’il faudrait réagir, et non défendre tous les enseignants contractuels ; ils n’ont pas tous le niveau requis pour enseigner.

On a causé avec des profs d’université enseignant en Droit publique et privé…où le français parlé doit être irréprochable, pondre des œufs d’autruche inimaginables en tant que tels, et qui sont si imbus de leurs connaissances qu’on s’est demandé ce que sont leurs élèves et étudiants, l’avenir de demain. Comment ce pays va émerger dans ces conditions ?

Si le gouvernement affecte un enseignant sans niveau, les insurrections et révoltes courantes sur l’ensemble du pays seraient légitimes, mais jouer à la solidarité élève-maître à contre-sens est un suicide intellectuel. L’élève ne peut pas évaluer l’enseignant, il ne peut pas dire qu’un tel est bon ou mauvais, c’est les inspections systématiques et les concours qui le peuvent, Donc l’élève n’a pas à choisir, mais aussi, si les services Examens et Concours divers sont mités et véreux, il faut laver les écuries d’Augias à grande eau, puisqu’on parle d’’insertion des élèves parmi les admis, ce qui a mis le feu aux poudres.