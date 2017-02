Située à proximité de la gare routière, la maison des jeunes de la préfecture de Forécariah est l’un des bâtiments administratifs frappés par une dégradation poussée. Tel est le constat fait par la rédaction de votre quotidien électronique Guineénews© lors d'une visite de travail sur le terrain.

Dans la matinée de ce mercredi 1 février 2017, Abou Sény Sylla chef section sport et loisirs et directeur préfectoral adjoint de la jeunesse au micro de Guineénews©, a déploré l’état des lieux. " Le bâtiment est vieux et vétuste car nous l’avons hérité de la première république ", a-t-il entamé.

Avec des murs victimes de la moisissure, le foyer des jeunes de Moriah est en état de dégradation très avancé au point que les fissures sont visibles sur les murs. " L’état de dégradation de l’édifice se prouve par l’effondrement du premier étage qui était occupé par le CECOJE (centre d’écoute, de conseils et d’orientation des jeunes), les dalles ont lâché. Même là où nous sommes, le crépi ne tient plus et le bâtiment laisse à désirer ", a déploré l’adjoint du directeur préfectoral de la jeunesse.

S’agissant du climat qui y règne, il nous a confiés qu'il fait sombre et très chaud là-dedans. " L’affluence n’est pas aussi grande car le monde a vraiment peur. Les murs ne peuvent pas supporter assez de bruit ; donc, les jeunes ne peuvent pas organiser des activités dans la grande salle ", a-t-il renchéri en substance.

Pour l'histoire, Abou Sény Sylla a fait comprendre que la maison des jeunes est revenue à la direction préfectorale de la jeunesse suite à la prise de pouvoir par le Comité Militaire de Redressement National (CMRN) des mains de la JRDA (la Jeunesse du Rassemblement Démocratique Africain).

A titre d'exemples, la maison des jeunes de Madina et même celle de Lambangni, connaissent la même situation de dégradation. Pourtant, le ministre de la jeunesse Moustapha Naïté avait promis une assistance pour la rénovation du foyer juvénile de Forécariah, nous ont assurés les autorités locales en charge de la jeunesse.

Une dépêche de Cheick Alpha Ibrahima Camara, envoyé spécial à Forécariah pour Guinéenews©