Le porte-parole de l’opposition, le député Aboubacar Sylla, vient de livrer à Guinéenews ses impressions sur ce remaniement partiel du gouvernement Mamady Youla. Selon lui, « ces ministres ne sont que des boucs émissaires. Le problème du système éducatif est d’ordre structurel et très profond dont les solutions sont détenues par plusieurs acteurs ».

Pour le leader de l’UFC, tout le monde sait que la solution des problèmes de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation se trouve ailleurs. " C’est tout le système qu’il faut remplacer. Mais s’il faut remplacer des personnes, cela ne sert à rien pour résoudre la crise profonde qui mine l’Education ", a martelé M. Sylla.

Dans son explication avec Guinéenews, Aboubacar Sylla a affirmé que le secteur éducatif ne peut bouger tant qu’on continuera à le doter d’une allocation de 13% du budget national, au lieu de 40%, comme les autres pays.

« Il ne peut pas avancer tant que les infrastructures sont ce qu’elles sont aujourd’hui. On ne peut rien tant qu’il y a des pléthores dans les salles de classe. Il y a des classes qui vont jusqu’à 200 élèves. Nous ne pouvons pas avancer tant que nous ne recrutons pas des enseignants et mettre en place un système de formation adéquat. Nous ne pouvons pas avancer tant que nous ne mettons pas de rigueur dans les examens afin que nos diplômes soient reconnus à l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays. C’est pourquoi, le changement de personne ne résoudra pas grand-chose », a-t-il rappelé.

Sur le limogeage du ministre Dr. Ibrahima Kourouma remplacé par le DCE (directeur communal de l'éducation) de Matoto Ibrahima Kalil Konaté.

« Au niveau de l’Enseignement Pré-Universitaire, il faut reconnaître que le ministre sortant a fait ce qu’il pouvait avec les contraintes qui sont les siennes. Tout le monde sait qu’il y a eu une amélioration au niveau des examens nationaux. 5 000 salles de classe ont été construites et les diplômes aussi ont été valorisés.

Pour le ministre entrant, je déplore le fait qu’il n’y ait pas un plan de carrière en Guinée. Comment on peut bombarder un Directeur Communal de l’Education ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire ? On lui fait sauter le poste de Directeur National de l’Education et du cabinet du ministre. Les personnes qui sont ses supérieurs deviennent automatiquement ses subordonnés. Comment voulez-vous que dans ces conditions il puisse avancer. D’abord, il n’est pas habitué à gérer un ministère de cette taille et des projets de cette taille, alors que le département demande des expériences.

Autre chose : il va se retrouver dans un environnement où il sera pris en otage. Il ne sera pas satisfait, il sera frustré car, les gens ne comprendront pas qu’il soit si bas avant de se retrouver subitement si haut alors qu’il y a des gens qui sont dans le département depuis longtemps. Cet acte renforce la culture qui dit que tout le monde peut être ministre en faisant des manœuvres extraordinaires pour l’être. Conséquence, des gens se battent pour faire le croc-en-jambe pour qu’ils soient nommés comme ministres. C’est le plus mouvais exemple. »

Sur les ministre entrants de la Fonction Publique et de l’Environnement

« Je ne connais pas leurs expériences. En tout cas, l’un est chef de cabinet et l’autre aussi l’a été. Je me dis qu’il y a un peu de chance que la chance soit au bout de l’effort. Alors que le cas du ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire, c’est extrêmement compliqué. On a privilégié l’appartenance politique devant l’expérience, la compétence et la connaissance du milieu. »