La trame du scénario est lugubre… Dans la morosité où les ménages peinent, on entend parler des dépenses de prestiges dignes d’un pays à l’apogée d’une économie florissante. Le malaise social est superbement ignoré.

Ce système de gouvernance a déjà été essayé dans les deux passés de ce pays et le résultat n’a pas été concluant. Conséquence, quand le leader tombe, il entraîne avec lui son parti, ses dignitaires, ses courtisans, ses thuriféraires et ses militants qui doivent raser les murs et se faire tout petits pour ne pas être remarqués dans la circulation, devenus étrangers dans leur propre pays, craignant pour ce qu’ils ont fait pendant le règne de leur mentor dont ils ont contribué à détériorer l’image par des concussions et malversations à qui mieux-mieux.

On voit que le PDG a de la peine à faire réviviscence. Il ne vit pas et cherche à exister de temps à autre. Pourtant 50% des projets de société de la Révolution étaient lumineux, si la déstabilisation ne l’avait pas entourée et submergée.

Quant au PUP, l’élève qui a difficilement reconnu les mérites du maître tout en s’inspirant de sa politique, il est en crevaison en haute campagne avec querelle de succession, en dépit de quelques acquis à conserver. Les deux partis qui avaient une couverture sur toute l’étendue du territoire national arrivent à présent à peine à remplir le stade du 28 septembre. Leurs militants alimentaires se sont fondus et confondus dans le RPG Arc-en-ciel.

Mais le parti jaune au pouvoir n’est pas aussi dupe que l’on croit, il est parfaitement conscient que les alliances d’anciens ennemis sont ce qu’elles sont, que l’on fait tout par hypocrisie et par chafouinerie politique. Entre militants de première heure et ceux de la vingt-cinquième, l’on se lançait des peaux de banane et des morceaux de savon autour des intérêts comme dans les partis précédents où les membres se sciaient les branches sur lesquelles ils sont accrochés…

Comme toujours, les lésés et mécontents de la concussion alertent les médias. les révélations scandaleuses sont entendues chaque jour, ce sont les populations qui commentent, les décideurs politiques font la sourde oreille, ils sont loin d’être indifférents mais, pour faire face au populisme inspiré et suggéré par les maîtres chanteurs et concussionnaires, les décideurs se laissent éblouir et conduire par le nez devant les espèces sonnantes sans toucher à la caisse du Trésor public. D’où que ça vienne, c’est la bienvenue. Cautionnant ainsi son propre sabordage à long terme, c’est donner libre cour à la prévarication aveugle.

Le sujet est inépuisable mais, on ne prend qu’un seul exemple pour illustrer ces propos : pour contrer la grève provoquée par la fuite en avant de laisser les contractuels dans les classes pendant des années et certains n’ont pas le niveau requis, les autorités et décideurs ont d’abord sacrifié une frange du devenir du pays par la mauvaise formation. Ensuite, quand le mode de recrutement a été biaisé pour occasionner des revendications, ces mêmes décideurs ont décrété un congé de deux semaines pour trouver une issue dans la pyramide renversée.

Les syndicats rétorquent et déclarent que cette fuite en avant «ne fera pas pousser des plumes à la tortue » que leur grève est illimitée. Le bras de fer ne fait que commencer et ça va barder.

Pis encore, c’est ce blocage dans les universités privées qui viennent de se rendre compte que l’Etat est un mauvais payeur. Depuis deux ou trois ans, les étudiants orientés dans ces universités privées les prises en charge de l’Etat font cruellement défaut dans le fonctionnement correct de ces universités. On ne peut pas arguer d’un quelconque manque de moyens puisque les mamayas trouvent les moyens de se tenir à volonté.

Si cela est fait à dessein pour réduire les fondateurs de ces universités qui veulent ruer dans les brancards du RPG Arc-en-ciel, c’est encore faire la politique de l’autruche. Si ces universités sont obligées de fermer boutique, en plus des écoles publiques du primaire et du secondaire en ébullition, en plus de cette morosité économique, il risque d’avoir un trop-plein dans la pétaudière.

Décidément, la présidence guinéenne de l’UA a du pain sur la planche. Comment mettre beaucoup d’eau dans le vin rouge des contestations sociales ?

Les congés insolites de février pour éviter le bras de fer avec les syndicats constituent une première fuite en avant. Et les fuites en avant n’aboutissent et ne mènent qu’à la case départ, le redémarrage sera diablement plus difficile.

A ces difficultés circonstancielles qui se suivent et qui s’accumulent, le discrédit est jeté sur le parti au pouvoir comme les précédents. Comment sortir de cet atavisme ?