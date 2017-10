Guinée : Kissidougou fête l’indépendance en apothéose

La fête marquant le 59eme anniversaire de l’indépendance a été célébrée en apothéose à Kissidougou. Après le dépôt des gerbes de fleurs à la Place des Martyrs, toutes les autorités locales de la ville se sont dirigées à la maison des jeunes pour continuer la fête avec une grande foule.

Dans son allocution de circonstance, le maire de la ville de Kissidougou, Paul Keita a rappelé les circonstances dans lesquelles notre pays a accédé à son indépendance.

De son côté, le préfet Elhadj Mamoud Cissé a rendu un vibrant hommage au feu Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. « Vous me permettez de profiter de cette opportunité pour adresser aux vaillants pionieux vivants ou morts avec leur tête feu Ahmed Sékou Touré et feu Saifoulaye Diallo sans oublier leurs fidèles compagnons,le témoignage de reconnaissance du peuple de Guinée en général et des braves citoyens de Kissidougou en particulier », a-t-il déclaré.

La fête s’est poursuivie dans la ville de Kissi kaba Keita pendant la toute la journée de ce lundi 2 octobre dans une ambiance festive.