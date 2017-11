Guinée : il faut libérer les syndicalistes et renégocier à la satisfaction générale

Voilà les conséquences de l’infiltration et de la caporalisation par le gouvernement des syndicats de l’Education, c’est totalement contre-productif. Tout le monde sait cela dans l’histoire mais pas le nouveau monde politique actuel. Peut-être que Alpha Condé, qui s’enorgueillit d’avoir été le président de la FEANF (fédération des étudiants d’Afrique noire de France ?) se rappelle encore de « Mai 68, L’Année DU BAC… Il devrait nous raconter ce qui s’est passé en France, cette année-là, puisqu’il en avait tiré une belle fierté, on dit qu’il faisait partie avec les Cohn Bendiph et autres .En tout cas, c’est l’année à laquelle un changement fondamental s’est opéré en Guinée, puisque après mai, le 2 août de la même année, la Révolution culturelle socialiste a été instaurée. Les 90% des vieux cadres guinéens, qui sont encore en fonction, ont connu, de près ou de loin, cette période.

Les affectations arbitraires, les brimades et les arrestations des syndicalistes sont l’apanage du système colonial révolu depuis 1958. On rappelle vaguement que lors de la grève générale de l’UGETAN (l’union général des travailleurs d’Afrique noire), Les gréviste des autres pays d’Afrique noire avaient jeté l’éponge après combien de jours, Alpha s’en souvient peut-être, pas nous, les grévistes guinéens, plus retors, plus tenaces, plus têtes de mule que les Catalans, par le soutien indéfectible général de la population, ont continué jusqu’à la satisfaction totale des revendications.

Pour l’histoire, les femmes de Conakry, la ville faiseuse de roi, la brave et l’intrépide Mafory Bangoura en tête, avaient harangué les grévistes à persévérer et elles ont concocté une chanson qu’on n’entend plus, mais l’air demeure dans les esprits, les femmes chantaient dans les rues de Conakry devant les administrateurs coloniaux : « Nos chefs qui sont en prison, que rien ne leur arrive, s’il leur arrive quelque chose de fâcheux, nous dormirons aussi toutes en prison… »Les Sékou Touré, Dramé Oumar et autres, qui croupissaient en taule, ont eu le courage de continuer .

L’affectation de la bande à Aboubacar Soumah, de Kadiatou Bah et le retournement de cette dernière, qui a déclaré après 3 jours de perturbation dans les écoles publiques et privées de Conakry que la grève n’a pas été une réussite et l’arrestation ce week-end des autres syndicalistes ont mis le feu aux poudres. La journée de ce lundi sera un bras de fer, dont l’issue sera aux conséquences inciviques regrettables. Les élèves qui vont écumer les rues de Conakry ne vont pas être tendres dans les invectives. L’éducation a du pain sur la planche.

Ceci étant, les syndicalistes doivent être lucides et raisonnable. Est-ce que la situation économique de la Guinée permet de payer l’enseignant à 8 millions de francs ? Si cette question se pose, il faut aussi dire que les députés avaient placé la barre si haut que les envies sont suscitées partout, où l’opportunité se présente. Les voilà sorties de l’Education Nationale, le point le plus sensible. Ne sachant où donner de la tête, les autorités font arrêter les syndicalistes, ce qui ne se fait pas dans les pays qui se veulent démocrates. En France, Emmanuel Macron n’a pas fini avec les grèves mais aucun syndicaliste n’est inquiété encore et le mouvement de grève n’a pas dit son dernier mot, même si on parle d’essoufflement.

Pour un règlement équitable, il faut libérer les grévistes pour que les cours reprennent et continuer les négociations.