Guinée : Espace FM dans le sillage de la RPA du Burundi ?

Qui veut tuer son chien, l’accuse de rage. Les sanctions contre les journalistes d’Espace FM, même si à certains égards pourraient être justifiées, elles semblent aussi disproportionnées. Dans cet apprentissage de la démocratie et de la liberté d’expression, chaque côté peut se laisser aller dans des dérapages incontrôlés. Les dérapages du pouvoir ne pouvant être sanctionnés que par les dénonciations de la presse, mais les dérapages de la presse sont sévèrement réprimés par le pouvoir, il y a nettement iniquité et inégalité. Le cas de deux médias est sur la table, les sanctions sont plus ou moins justifiées.

Sanctions justifiées ? Dans la mesure où les pouvoirs publics sont tombés injustement sur Gangan FM, la plainte que les associations de presse veulent déposer contre les pouvoirs publics est justifiée. Le procès intenté contre « Les Grandes Gueules » est un peu exagérée. Selon les juristes, une amende était appropriée. Mais, en dépassant la mesure, une fronde générale s’est dressée contre la HAC et Martine Condé, qui n’est pas à son coup d’essai, les gars de l’Indépendant en savent un bout, et cela au tout début du mandat de Alpha Condé…

Si les sujets traités sur Espace FM sont d’actualité et fouillées, ils sont parfois un peu trop audacieux. Ne pas le dire serait verser dans la victimisation collective au nom d’une confraternité bête et irréfléchie, cela ne corrigera pas les erreurs des journalistes de plus en plus jeunes, qui rivalisent d’ardeur, qui se donnent à qui mieux-mieux dans le sensationnel pour se tailler une notoriété. Dommage que l’OGUIDEM (observatoire guinéen de l’éthique et de la déontologie des médias) soit mort de sa belle mort, il aurait cadré certains dérapages pour mettre hors de cause la HAC. Comme la HAC voulait cumuler tous les pouvoirs en son sein, la voilà en cause.

Durant les années 2000, on était dans la même fougue, sinon plus. Assane Abraham Kéita du Lynx nous appelait « le tocard », Pathé Diallo, ce vieux révolutionnaire, avait déménagé d’à côté de nous pour ne pas donner à dire qu’il cautionnait nos écrits dans L’Indépendant. Avec l’âge, en relisant certains de nos Cafard enchanté et Brûlot, on se demandait comment il s’est fait qu’on n’a pas mérité un passage à tabac sous Lansana Conté, seulement sous Dadis, mais les quelques bérets rouges qu’on a eu à rencontrer se sont contentés d’être mécontents en nous qualifiant de « grande gueule », cela ne nous mettait pas à l’aise. Et si les Lamine Guirassy ont pris ce terme comme leur hypocoristique… Avec la maturité, la sagesse viendra toute seule. En attendant, à quoi bon s’attirer dans des embrouillaminis. La Guinée n’est pas encore dans une entéléchie démocratique.

Comme tout homme politique à qui il manque une importante dimension de ne pas faire la prison, il manque aussi à tout journaliste de ne pas subir les foudres du pouvoir. La presse n’a pas d’amis politiques, à proprement parler. En cela, les journalistes des GG jouent sur le bon registre. Les journalistes peuvent avoir des relations personnelles intimes avec des hommes du public, ils ne doivent pas éluder les dérapages de ceux-ci, en cela, Espace FM fait bien le boulot. Par contre, certaines de leurs dénonciations ad hominem faites avec fougue appuyée approchent de l’invective et dépassent la mesure. La jeunesse doit apprendre de la vieillesse.

Boubacar Yacine Diallo et d’autres de la vieille garde doivent aussi mettre un accent particulier sur cette partie de la chose pour éviter constamment des récidives des deux côtés.

C’est tout cela que les autorités guinéennes doivent comprendre pour ne pas répondre au coup de pied de l’âne, malheureusement elles sont allées avec le cœur et l’émotion de vouloir en vain et vainement fermer la gueule aux Grandes Gueules par excès d’exaspération. Elles verront que c’est contre-productif. Les abus contre les médias soulèvent les critiques et braquent les regards de récrimination sur les gouvernances, et généralement la règle dit que tous les pouvoirs qui répriment la presse ne sont pas propres, parce que la presse ne fait que mettre au jour les choses sales que dissimulent les gens du pouvoir. Une presse responsable corrige la mauvaise gouvernance.

Tous les regards sont désormais sur le procès de Moussa Moïse Sylla.

Il y a des hommes qu’on fait disparaître, mais qui refusent obstinément d’être enterrés. Norbert Zongo continue de hanter le sommeil de ses bourreaux. Au Burundi, la répression contre la Radio populaire africaine de Bob Rugurika, RPA, et le tabassage de Esdras Ndikumana de RFI ne laissent pas les autorités du Burundi dans leur plénitude, l’image internationale de ce pays est bien écornée. Les organisations internationales de presse viennent de se rappeler que Bob Rugurika a subi les foudres du pouvoir burundais avant Esdras Ndikumana, celui-ci vient d’être rétabli par une reconnaissance.

Ces organisations sont-elles aussi vigilantes vis-à-vis de la Guinée ? Attendons de voir.