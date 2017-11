Guinée : Émeutes à Sangaredi contre le délestage électrique

C’est une information de dernière minute qui vient de nous parvenir. En effet, c’est aux environs de 20 heures TU de ce jeudi 9 novembre que les jeunes de la sous-préfecture de Sangaredi située à 72 kilomètres de Bokė centre, ont entamé une série de manifestations pour protester contre le délestage du courant électrique. Photo d’archives.

Joint au téléphone par la rédaction locale de Guinéenews©, un conseiller communal de Sangaredi Mamadou Bhoye Barry, a confié. « On a été surpris ce soir aux environs de 20h d’entendre des cris à la barrière, la rentrée principale de Sangaredi. On est allé voir où on a trouvé des jeunes surexcités qui ont barricadé la route. Et ils scandaient courant courant, CBG zero ».

Cette nouvelle a été confirmée par le maire de Sangaredi Mamadou Oudy Bah. « Je ne suis pas sur place, je suis en mission à Kamsar mais le sous-préfet m’a confirmé la nouvelle » avant de préciser que « ce délestage est dû à l’arrêt total de la centrale qui alimente cette ville minière où se trouve l’essentiel des réserves bauxitiques de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG). »

Selon nos sources, tous les quartiers et même la cité où résident les experts sont plongées dans le noir.

Les manifestations contre le délestage de courant sont devenues monnaies courantes à Bokė. Au mois de septembre dernier, plusieurs émeutes se sont éclatées à Kamsar, Kolaboui et à Bokė pour réclamer le courant. Ces émeutes ont entraîné d’importants dégâts matériels et de pertes en vie humaine.