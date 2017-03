Partie pour gagner son deuxième match, le Syli Junior de Guinée se contentera finalement d'un partage de points avec les pharaons d'Egypte. Ce qui donne un gros coup à ses chances de qualification pour les demi-finales. Pourtant, Mohamed Didé Fofana (capitaine cet après-midi) et ses coéquipiers se sont créé toutes les occasions pour venir à bout de l'Egypte. Sauf que dominer n'est pas gagner.

Le Syli a mis le rythme dès les premières minutes de la rencontre, mais ne parvenait pas à se trouver d'occasion franche durant les 17 premières minutes. Morlaye Sylla ouvre alors le bal des occasions dès la 19ème minute en touchant le petit filet de M. Ghandour. Une minute après, c'est Alseny Soumah qui obligera le portier égyptien à une parade, suite à une tentative lointaine. Les petits Pharaons auront néanmoins un petit moment de respiration. Et, contre le cours du jeu, ils ouvrent le score à la 35ème minute par l'entremise de Mostapha Mohamed Ahmed Abdallah.

Le Syli a ainsi pris une leçon de réalisme. Mais elle ne l'a pas encore compris. Yamodou, Momo et Morlaye vont tantôt manquer dans la finition, tantôt pécher dans les dernières passes. Le dernier aurait pu égaliser pour son équipe s'il n'avait pas manqué le cadre par son coup de tête durant un cafouillage dans la surface égyptienne, à la 37ème minute. Le score restera donc ainsi jusqu'à la pause.

A la reprise, le Syli offensé par le but égyptien, va intensifier sa domination et se créer encore plus d'occasions. Le Coach Mandjou décide de faire rentrer Facinet Soumah à la place d'Ibrahima Sory Soumah. Mais l'attaquant du Fello Stars ne fera pas mieux que ses coéquipiers qu'il a trouvés sur le terrain. C'est d'ailleurs lui qui manquera l'immanquable à la 55ème minute. Le défenseur Mohamed Ali Camara décide alors de tenter sa chance de loin, mais manque de peu le cadre. Le salut du Syli viendra enfin de Yamodou Touré, qui trouvera la faille à dix minutes de la fin du match. Après quoi, le reste de la partie ne sera que tautologie ; énorme domination du Syli pour aucun but.

Le Syli s'est donc compliqué la tâche en faisant ainsi un match nul face à un adversaire qui semblait pourtant être à sa portée. La rencontre avec le Mali, samedi prochain, est encore plus décisive.