Guinée : Dr Faya Millimono réagit sur les émeutes de Boké

Depuis lundi 11 septembre, la ville de Boké est le théâtre de violences suite à la manifestation des populations contre le manque de courant électrique. Depuis, des réactions viennent de toutes parts pour condamner ces actes de violences, comme c’est le cas de Dr Faya Millimono, président du Bloc Libéral (BL), qui a réagi au micro de votre quotidien en ligne, Guineenews©.

‘’Ce qui se passe à Boké, d’abord est une preuve éloquente que la gouvernance actuelle n’a pas de solution aux différents problèmes qui se posent au peuple de Guinée. Nous avons vécu une crise à Boké, il n’y a pas encore deux mois. Cette crise nous avait fait déplorer des pertes en vies humaines, des cas de blessés et des dégâts matériels importants. Nous avions pensé que ceci était désormais derrière nous. Mais encore aujourd’hui, nous déplorons des morts, des cas de blessés, de blessures par balles et nous déplorons d’autres dégâts’’, a déclaré d’entrée le président du BL.

Il a, ensuite condamné « les actes de violences qui y ont lieu et particulièrement des violences qui viennent des forces de l’ordre qui utilisent des balles réelles pour tirer sur les manifestants. Ceci est très grave et ça doit immédiatement prendre fin ».

Pour Dr Faya Millimono, baser le développement du pays sur l’exploitation minière est un échec. ‘’Nous savons que la politique qui veut que les mines soient aujourd’hui la solution à tous nos problèmes est une politique d’échec. Il faut que la gouvernance du président Alpha Condé se ravise. Aujourd’hui, la crise est récurrente dans les zones minières ; parce que d’abord, on ne tient pas compte du bien-être des populations riveraines des zones d’exploitation des ressources naturelles. On ne peut pas comprendre qu’à Boké, l’exploitation de la bauxite ait commencé depuis les années soixante et qu’aujourd’hui encore, on se pose la question si les populations de Boké doivent avoir de l’eau potable, l’électricité, des écoles décentes pour leurs enfants, les centres de santé, des hôpitaux, voire d’autres infrastructures ».

Pour le leader du BL, ‘’c’est la preuve que l’exploitation minière en Guinée n’a aucun effet positif sur la majorité des populations de notre pays. Et donc ceci est réellement à déplorer, ceci est à mettre au compte d’un manque de vision de nos dirigeants par rapport au développement de notre pays’’.

‘’Je présente mes condoléances aux familles des victimes et je souhaite prompt rétablissement à toutes les personnes qui ont été blessées dans cette affaire. Nous condamnons fermement ce qui est en train de se passer à Boké et, par extension, dans tous les d’entrée d’exploitation minière dans notre pays’’, affirme-t-il.

Le dernier bilan des violences de Boké à la date du vendredi 16 septembre à la mi-journée faisait état de 77 blessés et deux décès depuis le lundi 11 septembre.