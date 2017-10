Guinée : de l’opportunité des 20 milliards de dollars de la Chine

Beaucoup d’encre et de salive avaient coulé après la signature de l’accord chinois portant sur 20 milliards de dollars contre les mines. On a joué avec la sémantique du terme mais personne ne sait si c’est une hypothèque, si c’est un troc si c’est un gage ou si c’est une caution. Ensuite, la quantité de mines nécessaire pour contrebalancer ces 20 milliards n’est pas aussi connue et ne sera jamais connue, la technique de contrôle et ses subtilités n’étant pas connues des vérificateurs et pointeurs guinéens.

Dans les années 60, on disait que les partenaires de la Guinée exploitaient le diamant avec une grosse machine qui était envoyée en réparation à chaque fois que le compartiment secret était rempli de pierres précieuses. La supercherie s’est déroulée pendant des années et des années sans que les Guinéens ne s’en aperçoivent. Cette suspicion se ravive dans les mémoires dès qu’il s’agit d’une affaire dans les mines.

Les « petits comptables » ont géré, la Guinée est en faillite, c’est le moins que l‘on puisse dire. Conakry est dans le peloton de tête des capitales les plus sales, selon le classement. Les fêtes tournantes de l’indépendance organisées à grand fanfare sont en panne, il y a de l’inachevé partout, et pis, le risque de décrépitude plane sur certaines infrastructure laissées en abandon. Les infrastructures routières plus urgentes et brûlantes ont été négligées au profit des projets à long terme comme les barrages hydro-électriques ; les exploitations minières dont les retombées ne touchent pas les populations impactées par leurs effets négatifs font grogner tous azimuts. La question actuelle est que la cherté de vie risque de faire sortir le loup du bois.

Le comble est que la gouvernance est fauchée comme Job, au moment où Alpha est Président en exercice de l’UA, une fonction qui nécessite des voyages intempestifs, l’Afrique étant un continent à problèmes, on peut lui concéder cela. Certains se demandent sur la propension de Alpha à voyager comme s’il a la bougeotte, mais ce n’est pas sûr qu’il le fait avec joie parce qu’il n’y a aucune joie à voyager partout alors que son pays est dans l’état décrit plus haut.

Anecdote : en Allemagne, la TV ne montrait que les cases, masures et taudis en Afrique si bien que les tout petits ont dit à un Guinéen : on sait que vous avez beaucoup de cours d’eau, vous êtes propres mais vous n’avez pas de maison ; comment vous faites pour dormir quand il pleut ? Dans les arbres, comme les singes. Quand votre président Eric Honecker vient voir notre président, ils grimpe à un arbre, le matin, il saute comme des écureuils au sol, et comme votre président n’est pas habitué à cet exercice, il s’est foulé le talon la dernière fois. Et un autre enfant de s’écrier : Oh, le pauvre !

L’image négative du pays se colle à celle de ses ressortissants. Même si Alpha fait comme si de rien n’était, contre mauvaise fortune bon cœur, il n’y a aucune partie de plaisir. Les 20 milliards sont comme une manne qui tombe bien à-propos. Et si le décaissement commence, la Guinée pourrait retrouver le sourire : dans toutes les zones minières, il y a mécontentement, les revendications des populations ne doivent pas être vues comme des manipulations politiques, cela se voit à l’œil nu, nom d’une pipe ! Cette stratégie est contre productive si elle ne pousse pas les populations de ces ville vers l’autre bord politique. Le fait de qualifier leurs légitimes revendications de manipulations politiques alors qu’ils triment dur, c’est frustrant. Il faudrait une école des cadres du parti pour chaque état-major politique. Les communications sont catastrophiques.

La clé de tous les problèmes guinéens est dans ces 20 milliards. Les stratèges n’auront pas assez de mal à monter des projets pour absorber ce mirifique pactole : Boké, Boffa, Sangarédi, Kérouané, Siguiri, Dinguiraye, Beyla, Lola, Pinè… ont besoin de ces dollars. Les transnationales prévues du NEPAD sont en souffrance de Boké à Forécariah, de Koundara à Labé et qu’en sait-on d’autres. Les infrastructures routières et ferroviaires pourraient absorber une partie de ce crédit pour la création d’emplois pour des milliers de jeunes.

Si on dit que des jeunes guinéens, qui ont fui leur pays par désœuvrement, sont en souffrance entre le Niger et l’Algérie pour un rapatriement hypothétique et problématique, on trouverait une opportunité certaine et urgente au déblocage de ces 20 milliards de dollars.