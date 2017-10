Guinée: de la cacophonie au sujet de l’interdiction et l’autorisation de la marche de l’opposition

On se demande d’où est venue la décision d’interdire dans un premier temps la marche de l’opposition du mercredi 4 octobre. La question mérite d’être posée parce que le gouverneur Mathurin Bangoura n’a pas dû prendre cette décision à tue-tête et unilatéralement.

On a entendu sur toutes les radios que c’est un désaveu cinglant pour Mathurin. Cela se pourrait, parce que c’est lui qui sera le fusible, qui saute pour protéger celui qui est derrière et plus haut perché. Cette décision viendrait-elle du général Bouréma Condé ou de qui, peu importe, mais connaissant comment le gouvernement fonctionne en Guinée, on sait que toutes les décisions capitales viennent du sommet pour la base, elles n’ont jamais fait le chemin inverse, le sens interdit.

La cacophonie a fait jaser et jacasser à tort et à travers. Ce qui est autorisé par la constitution est autorisé dans toutes les circonstances. S’il est vrai que les marches dérangent le pouvoir et les populations, il faut reconnaître que les partisans de l’opposition, qui sont en grande majorité sur l’axe Hamdallaye-Bambeto-Koza jusqu’à Kagbélén sont touchés de plein fouet, économiquement.

A chaque marche, les boutiques, les écoles situées sur le tronçon sont fermées. Les élèves qui sont sur cet axes sont les plus concernés, malgré tout, les manifestations de l’opposition sont moins diabolisées ou pas du tout diabolisées par ces mêmes populations même les adolescents sont conscients qu’à ce rythme de marcher et de gouverner, ils n’auront pas d’avenir en Guinée ils le disent à qui veut l’entendre.

Si l’opposition est dans ses pleins droits, même quand elle en fait trop, c’est aux gouvernants de respecter la constitution et les conventions pour ne pas essuyer les invectives et acrimonies de la foule. Casser le sucre sur le dos de quelqu’un n’est pas comme on le cassait sur son front, mais ça compte.

Exemple : Sékou Touré très adulé au début de l’indépendance a vu sa popularité s’étioler avec la succession des complots. Quand Kadhafi avait offert la télévision en 1977, les populations s’attroupaient pour regarder les programmes, on voyait chaque soir le Responsable suprême de la Révolution chaque soir avec un discours fleuve jusqu’à la fermeture des programmes, de telle manière que dès que Sékou apparaissait devant l’écran, les attroupements se disloquaient de manière instantanée, même le vieux Momo Bangoura, l’un des indéfectibles du PDG et de Sékou Touré ne dira pas le contraire.

De nos jours, il ne se passe pas un mois sans qu’il n’y ait des manifestations de rue contre la gouvernance de Alpha Condé et fidèle à sa routine, la RTG ne se lasse pas de diffuser les sorties, les voyages et les interventions ennuyeuse de Alpha Condé. Les « conseillers conseillés » ne se permettent pas de lui faire comprendre que les populations sont plus que blasées des mêmes pratiques que celle de la Révolution. Les journalistes et ceux qui sont véritablement concernés par la vie du pays sont collés à leur TV, pas les jeunes.

Ce désintéressement est une sorte d’incivisme qui grandit de jour en jour. Et si les élections n’ont pas lieu au cours du premier trimestre de 2018, quelle que soient les difficultés économiques ou techniques rencontrées, la mauvaise foi serait difficile à justifier, pour cela, une nouvelle rencontre Pouvoir-Opposition pour un moratoire de joutes politiques est indispensable.

C’est au Pouvoir de mettre beaucoup d’eau dans son vin (rouge), puisque c’est lui qui a la main de l’opposition au collet. Les marches de l’opposition ont pour effet de paralyser les activités économiques. Le Pouvoir ne doit pas, par frime et esbroufe faire comme si ces marches ne lui disaient rien, faire la politique de l’autruche dans ce cas est une fanfaronnade creuse, les opposants savent qu’ils mettent bien le doigt sur là où ça fait très mal, la paralysie économique

A quoi sert-il de continuer ?