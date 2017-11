Guinée : Confusion et cacophonie entre syndicats, CES, les radios et le gouvernement

En l’absence du chat, les souris dansent. Le chat était parti à la recherche des financements. La récolte a dépassé les prévisions les plus optimistes, puisqu’au lieu de 14, 6, c’est un pactole de 21 milliards qui a été obtenu. S’il y a largement de quoi s’en féliciter, il y a aussi à faire remarquer que cela n’est pas une première : Les Maliens avaient demandé à l’Union Européenne 8 milliards d’euros en 2016, ils ont eu la promesse de 12 milliards, dont le décaissement reste encore coincé dans les tiroirs, parce que l’argent n’aime pas le bruit. Cela concernait la problème de rapatriement des Maliens en situation irrégulière en Europe. Dans un document de convention, IBK aurait promis à l’UE de trouver voie et moyen d’accepter le rapatriement des Maliens, dont les envois d’argent dépassaient toutes les aides proposées par l’UE. Le contenu de ce document a été connu des Maliens et le coup fumant a été éventé pour faire stopper la convention. Qu’en est-il, de nos jours ?

Alpha Condé a eu une promesse d’une enveloppe de 21 milliards. Les Guinéens attendent de connaître la couleur. Seulement, il y a un os tendineux décharné : La question du troisième mandat entretient une polémique qui n’en finit plus. Les médias sont vent débout contre la violation de la constitution. La radio Gangan-FM a diffusé une sorte de gouaille verte dans un idiolecte, qui se confond à un sociolecte propre à la Basse-Côte, un parler propre aux « oncles » de Alpha Condé. Dans une émission de cette radio, le journaliste gouailleur avait dit que Sékou Touré était là, il est parti ; Lansana Conté était là, il est parti ; Dadis était là, il est parti ; El Tigre était là, il est parti, voilà Alpha Condé qui s’en va ou qui va s’en aller ou qui s’en ira ou qui est sur la partance…Il y a 36 fois d’interpréter, si on ne prend pas les paroles au sens littéral du terme. Les Soussous ont cette particularité langagière qui ne dit pas ce qu’ils disent, c’était très subtile, un peu provocateur, il faut le reconnaître, mais ce n’est méchant seulement que dans la mesure où cela avait créé l’émoi dans la cité avec les colporteurs et amplificateurs de la rumeur. Cela avait conduit les journalistes à aller braver les gendarmes à un moment ultra-sensible. Les émeutes étaient partout. Un malheureux concours de circonstances. Les journalistes furent rossés en bonne et due forme, les matos brisées, ils ont crié à la violation de la liberté de la presse.

Cet évènement mis sur celui des émeutes dans les zones minières compte double pour réveiller les syndicats divisés comme jamais. La grève de février suspendue a été réactivée, c’est dans ce même temps que certains syndicalistes, considérés comme les plus agitateurs et intransigeants furent promus et affectés. Le débat peut s’ouvrir à ce niveau :

Est-ce qu’un syndicaliste est un travailleur comme un autre, bien qu’il soit fonctionnaire ? A-t-on besoin de prendre l’exemple sur les syndicats de France, dont les mouvements syndicaux de l’UGETAN sont des copies certifiées conformes et dont les leaders sont en place depuis des gouvernements et des gouvernements qui se sont succédé.

D’un certain avis, le syndicaliste élu par les travailleurs quitte son statut de travailleur ordinaire et ne peut être promu et affecté qu’avec son consentement. A moins qu’on ne se trompe, tel n’a pas été le cas des Portos, Aboubacar Soumah et autres pris dans la souricière du Conseil Economique et Social, dont la présidente est sortie un peu tardivement de ses gonds, aiguillonnée et aiguisée par la presse ; elle décide de porter plainte contre ceux qui ont été à l’origine de ces arrestations, clamant haut et fort qu’il faudrait marcher sur son cadavre pour arrêter un syndicaliste, de son vivant. Les instigateurs de ces arrestations avaient fait profil bas, la grève a eu un coup de fouet pour se raviver avec deux morts et une élève violée. L’inter-centrale syndicale SLECG se réunit et lève la sanction sur Soumah et Portos et les appelle à un dialogue constructif, c’est à ce moment que le grand manitou de Sèkhoutouréyah revient de sa récolte fructueuse des 21 milliards de dollars (ou d’euros ?), et cela coïncide avec la réunion de la presse francophone en Guinée. Excédé et exaspéré, il remet tout en cause des négociations faites à son insu et promet de fermer toute radio qui diffuserait un message de Aboubacar Soumah, le rebelle introuvable, dont le mot d’ordre de grève propagé à travers le pays est suivi plus que les appels des autres syndicalistes restés légalistes, qui ne peuvent pas décélérer le mouvement. Du coup le SLECG, le CES et les radios sont sans voix et ne savent plus à quel saint se vouer.

Que va-t-il se passer ce lundi de toutes les vérités ?