Le vendredi 27 janvier, la ministre des Affaires Etrangères a reçu dans les installations de l’ambassade de Guinée à Addis-Abeba, la presse guinéenne, venue couvrir le 28ème sommet de l’UA. A la faveur de ce tête-à-tête, Makalé Camara est largement revenue sur plusieurs sujets dont les retombées que la Guinée pourrait avoir lorsque son président Alpha Condé prendra les rênes de l’Union Africaine.

Présider aux destinées de la plus grande et veille organisation panafricaine doit, selon la ministre Makalé, être un véritable motif de fierté pour tous les Guinéens sur le continent.

Une fierté qui est d’ailleurs si malmenée aujourd’hui dans le subconscient collectif que l’appellation même du pays, la République de Guinée à tendance à se galvauder voire à se confondre aujourd’hui à d’autres pays portant Guinée dans leurs noms.

Devant cette confusion, la ministre proteste vigoureusement et promet de faire bientôt une note aux différentes Ambassades de Guinée à travers le monde pour que celles-ci acceptent de cautionner ce ‘’mépris’’ manifeste qui consiste à substituer la République de Guinée à Guinée-Conakry.

‘’Aujourd’hui, on nous confond à d’autres Guinées. Moi, ministre des Affaires Etrangères, je suis en train de protester quand on dit Guinée-Conakry, je réponds que non, il n’y a pas de Guinée-Conakry. Il y a tout seulement la République de Guinée et Conakry est sa capitale. Nouvelle-Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale… on parle de toutes ces Guinées et à peine on parle de notre Guinée. Diallo Telly a été le premier Secrétaire général de l’OUA, une organisation dont le président Ahmed Sékou Touré est un des pères fondateurs. Et c’est maintenant qu’après plus de 50 ans, la Guinée va présider à l’UA’’, a déploré la cheffe de la diplomatie guinéenne pour qui la présidence de l’UA que le président Alpha Condé s’apprête à assumer, va permettra à la Guinée de revenir davantage au devant de la scène internationale avec les retombées diplomatiques ou financières que cela impliquera pour beaucoup de secteurs d’activités.

« Aujourd’hui, on est là pour présider aux destinées de l’Union Africaine, je pense que les Guinéens devraient plutôt applaudir ce mérite. En plus de la visibilité, cette présidence va amener combien de conférences en Guinée ? Ces réunions que nous allons organiser, qui va en bénéficier ? Ce sont nos hôteliers, la douane, ce sont des rentrées de fonds compensatoires à côté de ce que nous allons investir sur l’UA. D’ailleurs qu’est-ce que nous allons investir ? Ce sont les voyages du président pour aller répondre aux appels de ses pairs, de la communauté internationale. Parce qu’il va être sollicité aussi bien que son ministre des Affaires Etrangères pour répondre sur l’arène internationale sur des questions du continent mais aussi à l’international au niveau des Nations Unies. Dans les grands rendez-vous internationaux, l’Afrique a son mot à dire et son premier Représentant, sera le président de l’UA. Je crois que tous les Guinéens doivent pouvoir applaudir cet événement pour que le pays sorte enfin la tête de l’eau et que nous montrions les potentiels dont regorgent nos sols»,a-t-elle enfin plaidé.