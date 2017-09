Guinée : Comment mettre fin aux insurrections populaires à Boké ?

Dans la crise de Boké, on a l’impression qu’une cacophonie s’est fait entendre et une mauvaise stratégie des autorités ont jeté de l’huile sur le feu. Pour ceux qui connaissent les conditions extrêmes de vie dans les environs immédiats des sociétés d’extraction des mines, en particulier la bauxite, la chaleur et la poussière sont difficilement soutenables sans eau et sans électricité. Et si les populations ne sont pas subventionnées pour tenir le coup provoqué par la modification de leur environnement, et le coût de la vie, également parce que tout coûte plus cher dans ces zones, il va s’en dire que les remous sociaux de plus en lus violents sont à attendre.

Ceci dit, dans un premier temps, le gouvernement avait mis les bouchées doubles pour remédier à la crise, mais un an après, nous revoilà à la case départ. Incapacité ou sabotage en sous-main pour rendre les exploitations minières impossibles et décrédibiliser la gouvernance Alpha Condé, la question se pose. La tête du ministre de l’Energie et du directeur général de la SEG (société d’eau de Guinée) seraient mises à prix, ou qui n’a pas intérêt de voir que tout se passe normalement à Boké, allez savoir.

En tout cas, les rumeurs de ce type sont véhiculées un peu partout dans le vent. Si au niveau du gouvernement certains pensent comme beaucoup de citoyens lambda que les manifestations sont légitimes, ils se demandent néanmoins sur la justification des violences, d’autres n’attendent pas de midi à quatorze heures pour trouver le bouc émissaire tout désigné : l’opposition politique. Cela s’entend sur toutes les ondes.

A ces deux opinions parfois frivoles, parfois des convictions exacerbées, il faut poser deux postulats : D’abord, pourquoi les autorités acceptent de voir les pannes se répéter si régulières dans la desserte de l’eau et de l’électricité ? Les matériels envoyés à Boké dans le cadre de la fourniture de ces denrées étaient-ils adéquats ? Et en cas de panne, pourquoi ne pas informer les populations sur les causes, personne ne croit que les populations ne comprendront pas si elles sont au courant des choses Ensuite, si les populations veulent manifester pacifiquement pour réclamer leur droit et elles rencontrent les forces de l’ordre déterminées, il y aura affrontement et mort d’homme, au cas où la consigne est de ne pas reculer, de part et d’autre ; encore, si, au lieu de comprendre la légitimité de la revendication, l’ on pratique la fuite en avant en cherchant la cause ailleurs, le boomerang seraau bout de la fuite.

Quelle solution finale ? Comment remédier à ces pannes récurrentes ?

La réponse se trouve dans la question que l’on peut se poser : pourquoi les cités minières ne connaissent pas les mêmes pannes ?

Dans l’intérêt des sociétés et de l’Etat guinéen, n’est-il pas opportun que EDG et la SEG de Boké mutualisent leurs efforts pour une fusion avec les services d’eau et d’électricité de la société ? On prrend ce raccourci, mais cela comporte tout un tas de révisions, mais ce serait la solution définitive pour éviter les émeutes à Boké. Les arrêts de production et les infrastructures vandalisées en valent la peine de bien réfléchir.