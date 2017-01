Apparemment, tout fait dire que les démons de la contradiction sont de retour, et cette fois, ils semblent vouloir s’enfoncer dans l’impasse jusqu’au coupe-gorge… Cela n’est pas dit pour simplement faire peur aux moineaux, mais aux faucons de l’opposition et du pouvoir.

A entendre Fodé Oussou Fofana, le Vice-président de l’UFDG, il n’y aura plus de dialogue avec le pouvoir de Alpha Condé et que l’UFDG nommera ses chefs de quartier et de district parallèlement au pouvoir. La cohabitation de deux coqs dans un poulailler sera plus sereine que ce qui se profile à l’horizon. Déjà, la chienlit est partout. Le dernier cas est la cacophonie de Boké où les conseillers communaux exigent le départ du maire mis en place par l’administration et qui aurait confondu les biens publics pour sa propriété privée.

Dans la logique, si les choses restent dans leur état actuel, il y a fort à parier que cela se passe un peu partout et les manifestations politiques de rues qui ne sont autres que des insurrections populaires, se joindraient et accompagneraient cette contestation pour être difficiles à canaliser. Déjà, les populations se font justice un peu partout, y compris dans les fiefs considérés du pouvoir sans que l’administration n’arrive à maîtriser les situations. Le climat est explosif. Faire la politique de l’autruche, c’est faire comme celui qui dort sur un volcan.

Les diplomates et surtout les investisseurs qui ont des intérêts et capitaux à défendre ne doivent pas rester dans l’expectative. Comment faire pour éviter que les nains politiques remontent de nouveau sur le ring ?

Ne faudrait-il pas trancher le nœud guinéen en toute urgence pour désamorcer la bombe. La constitution étant insuffisante, ne faudrait-il pas l’amender dans cette urgence, en convoquant «une session extra-extraordinaire » de l’Assemblée nationale dans un très bref délai pour examiner et adopter un code électoral consensuel et non majoritaire?

Les Guinéens ont mal, quand ils entendent leurs cadres et politiques se conformer et calquer leurs lignes politiques sur celles des autres pays de la sous-région. La réalité politique guinéenne n’étant pas exactement celle des autres pays, il faudrait trouver un consensus, seul garant de la quiétude et des acquis.

La Communauté internationale des bailleurs de fonds et les diplomates ont du pain rassis sur la planche.