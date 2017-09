Guinée : Cellou Dalein trouve ‘’légitime’’ la manifestation des jeunes, à Boké

Cellou Dalein Diallo a profité de l’assemblée générale de l’UFDG ce samedi 16 septembre pour apporter son soutien aux jeunes manifestants de Boké contre le manque d’emploi et du courant électrique. Il trouve ‘’légitime’’ la sortie des jeunes.

D’entrée, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a indiqué que tous les Guinéens doivent se sentir concernés de ce qui se passe actuellement à Boké : « Cette situation qui prévaut aujourd’hui à Boké doit nous interpeller tous. Parce que chaque fois qu’on a ôté arbitrairement la vie à Guinéen tous les Guinéens doivent se sentir concernés. »

Puis il rappelle les répressions des manifestations que l’opposition a organisées à Conakry depuis le 3 avril 2011 : « Lors de nos manifestations ici à Conakry en particulier nous avons été l’objet d’une répression sauvage. Près de 80 Guinéens ont été arrachés à l’affection de leur famille. ET jamais, comme on l’a toujours dénoncé, une enquête n’a été diligentée pour rechercher les coupables. Même une sanction administrative n’a été prononcée à l’endroit de la police ou de la gendarmerie. »

Cellou Dalein justifie le meurtre des jeunes à Boké lors des soulèvements par le fait les meurtriers de ses militants n’ont pas répondu de leurs actes devant la justice : « Cette impunité garantie à de criminels continue d’encourager la récidive. Et ce n’est pas étonnant qu’à Boké les gens fassent encore usage de leurs armes à feu pour tuer des jeunes guinéens. Il faut que les Guinéens se mobilisent pour mettre un terme à cette impunité que M. Alpha Condé accorde à ces forces de défense et de sécurité. »

Selon le président de l’UFDG, le fait que les compagnies minières qui s’étaient engagées à transformer n’ont plus cette obligation a conduit au manque d’emplois. Ce qui crée ces soulèvements à Boké : « La situation de Boké résulte de la démission du gouvernement. Vous savez qu’on a souvent dénoncé la politique minière de notre gouvernement. Notre pays a l’avantage de détenir le tiers des réserves mondiales de bauxite : 40 milliards de tonnes de bauxite. La demande de ce minerai est devenue très forte ces derniers temps, puisqu’entre 2000 et 2015, la demande mondiale d’aluminium a doublé. Mais puisque nous avons un gouvernement corrompu et incompétent, il n’arrive pas à tirer bénéfice de cette situation. Aujourd’hui le marché mondial a besoin de notre bauxite, mais le gouvernement aurait pu exiger de transformer une partie de cette bauxite sur nos sols comme l’ont fait avant nous d’autres gouvernements plus responsables comme l’Indonésie. Ce pays a interdit, à partir du 1er janvier 2014 toute exportation de la bauxite brute pour obtenir la transformation sur son sol de cette richesse importante de ce pays. C’est au même moment que le gouvernement e M. Alpha Condé décide de délier les compagnies minières qui s’étaient engagées au début des années 2000 de construire des usines d’alumine et d’aluminium.

Rusal, dans les conventions de 2000, s’étaient engagées à construire une usine d’alumine dès 2011 pour produire 1 million 200 mille tonnes d’alumine. Et à partir de 2013, une usine d’aluminium permettant de produire 240 mille tonnes d’aluminium. Elle s’était engagée à construire un chemin de fer et un port à Boké. Le gouvernement de M. Alpha Condé, à travers les avenants n°12, même la semaine dernière ils ont introduit un avenant à cette convention pour libérer Rusal de l’engagement de construire ces infrastructures et ces usines. Comment voulez-vous qu’on trouve des emplois pour les jeunes dans ces conditions ? Comment ne pas saisir cette opportunité exceptionnelle où notre bauxite a pris de la valeur, on a besoin d’elle et on a déjà l’expérience de transformer la bauxite en alumine, puisque la première usine d’alumine en Afrique se trouve bien à Fria. Celle-là est fermée et aujourd’hui nous allons devenir un pays exportateur de bauxite sans aucune transformation. Voilà la démission du gouvernement. »

Avec le transport de la bauxite brute, les populations, soutient Cellou Dalein, sont victimes de la pollution : « Qu’est-ce qui reste aux populations de Boké ? C’est la pollution des ressources en eau sans aucune disposition pour réduire l’impact de cette exploitation minière sur la santé, les ressources en eau, sur les espaces cultivables de notre population. »

Le chef de file de l’opposition déclare qu’il apporte son soutien aux citoyens de Boké et envisage même d’organiser à Conakry une manifestation pour soutenir ces jeunes : «C’est légitime que les populations de Boké manifestent pour protester contre cette politique du gouvernement et les populations de Boké ont le soutien de l’opposition républicaine. Et si ça continue on fera des manifestations ici pour marquer de manière plus visible le soutien de l’opposition républicaine aux populations de Boké qui sont les premières victimes de cette politique irresponsable de notre gouvernement. »