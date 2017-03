Le capitaine de douane Sékou Keïta en service au poste frontalier de Kouremalé (Siguiri), informe les populations guinéenne et malienne, du vol de sa voiture Mercedes Benz Élégance familiale de couleur bleue foncée Immatriculée RC 7946 AB.

La voiture a été emportée par le chauffeur du nom de Adama Keïta, lundi 27 février 2017 à Siguiri qui aurait pris la direction de Conakry.

A cet effet, le capitaine Sékou Keïta prie toutes les bonnes volontés et les services de sécurités guinéens et maliens qui retrouveraient la voiture Mercedes Benz Elégance familiale, couleur bleue foncée RC 7946 AB, de bien vouloir l’arraisonner et d’appeler au numéro de téléphone : 628 96 29 61.