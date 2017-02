Ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire en faux montages dans l’agro-industrie n’est pas une nouveauté, mais un système bien rôdé qui a ruiné et qui continue de plumer bien des oiseaux. Les Guinéens doivent se méfier.

On se rappelle ce qui s’est passé aux Etats-Unis avec une banque, qui payait les anciens clients avec les versements des nouveaux pour maquiller son déficit abyssal. On se souvient encore que la BADAM de Guinée (banque de développement agricole et minier) a fait capoter et n’a pas pu rembourser les clients et cela fait maintenant presque ou plus que 5 ans. On se souvient encore du grand montage du « Joker allemand », qui a fait des milliers de victimes en Guinée.

Ce montage savant était tant soit peu réaliste au début, une mécanique bien huilée. Les gens fortunés et ceux du gouvernement d’alors (dans les années 95-2000, voire bien avant) s’étaient bien servi de cette mutuelle, dans laquelle chaque souscripteur devait chercher trois souscripteurs et chacun devait faire venir trois autres, et ainsi de suite. Celui qui aura apporté un nombre déterminé de clients et victimes expiatoires touchait le gros lot. L’engouement pour ce jeu était sociétal, mais la mise étant de 200 000 francs, pas beaucoup de Guinéens pouvaient entrer dans la farandole. Ainsi, pour faire vite tourner la roue, certains avaient misé aveuglement deux ou trois fois, pour espérer remplir le quota, mais ils se retrouvaient avec 6 ou 9 tickets à placer. II n’y avait plus personne à qui les vendre. Des personnes e des personnes étaient en possession de deux ou plusieurs tickets invendus.

Comprenant le blocage, comme dans une république sans foi ni loi, ce Joker allemand a été interdit par le gouvernement unilatéralement, sine die. Peut-être avait-il craint des émeutes et révoltes…

A la même époque, une société d’assurance avait arnaqué dans les écoles et établissements scolaires pour l’assurance des élèves. La publicité passait en bonne et due forme dans les radios et télévision d’Etat. Un beau jour, cette assurance a joué à la fille de l’air et s’est évanouie dans la nature, sans que personne ne crie au scandale…

Avec l’apparition des MUFFA, mutuelles financières des femmes africaines, parrainées par Alpha Condé en personne, personne ne sait à quelle sauce les femmes qui prendront goût seront mangées. Chat échaudé craint froide, il faut craindre de tout, d’autant que le système MUFFA ressemble à s’y méprendre aux précédents. Tant que ce sont les femmes qui empruntent et qui remboursent au taux de 5% (ou combien ? ), il n’y a aucun risque de problème, mais quand viendra leur tour de faire des placements pour des intérêts plus élevés, soit de 10% ou plus, c’est à ce moment que tout va commencer à s’écrouler comme un château de cartes. Et Alpha Condé et Djènè Kaba ne seront plus là pour cautionner et garantir quoi que ce soit. on dira alors que cette Mutuelle a existé pendant plus d’une dizaine d’années, qu’elle a été décorée de toutes les médailles par les gouvernants et médiatisée par toutes les presses et patati et patata, exactement comme les faux montages agro-industriels en Côte d’Ivoire.

En attendant, on a des inquiétudes sur le sort des souscripteurs de « Yètè-mali ». Depuis l’arrivée de MUFA, on n’entend plus parler de cette autre mutuelle, ni des récriminations la concernant. Pourtant, en toute vraisemblance, elle aussi jouait à déshabiller Paul pour habiller Pierre et elle avait aussi pignon sur rue. A-t-elle été « mangée » par les MUFFA ?

Il n’y a donc rien de sorcier dans ces montages financiers, c’est l’ambition de gagner du simple au double qui perd les économies, comme les multiplicateurs d’argents, ces charlatans doués d’une technique obscure et indéchiffrable, qui incitent et qui excitent les ambitieux à placer la martingale dans leurs jeux pour tout perdre. Comme dit Molière : « L’avare a perdu tout en voulant tout gagner ». Des Ivoiriens sont en train de pleurnicher, à quand le tour des Guinéens ?

Un homme avertit en vaut deux, mais cela suffirait-il ?