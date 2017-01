“Nous avons l’obligation de créer le sens civique qui manque chez le guinéen et si on ne le fait pas, on sera comme des animaux en brousse parce qu’il n’y a pas de règle chez les animaux mais dans un Etat, il y en a”. Tels sont en partie les propos tenus par Alpha Condé dans son intervention ce mercredi 11 janvier à l’université Gamal Abdle Nasser de Conakry.

C’est à croire que les récents événements qui sont survenus à Siguiri et à en région forestière en fin d’année 2016 et en ce début janvier 2017, ont irrité le présidnet de la République de Guinée. En effet, le chef de l’Etat a déploré l’attitude de certains Guinéens. “Le Guinéen n’a pas de sens civique. On attrape un voleur, on le frappe à mort ou on le brûle. On attrape un assassin, on le frappe à mort. On se rend justice. Dans un Etat, il y a les services, il y a la police, il y a la justice mais chacun se rend justice. Le manque de civisme fait aussi qu’il y a la pagaille dans la circulation”, a fustigé le président de la République.

Ensuite, il a indiqué que l’éducation du guinéen peut apporter des solutions escomptées. "Aujourd’hui, nous avons l’obligation d’enseigner le civisme dans toutes les écoles du primaire à l’université ", a-t-il affirmé.

“J’ai dit aussi à vos parents qu’il revient à chaque père et mère de famille, de donner l’enseignement civique à ses enfants car ils sont responsables de leur éducation”, a renchéri le champion du RPG.

Poursuivant, le président de la République de Guinée a regretté une situation qui n’est un secret pour personne : “Je vois aujourd’hui des jeunes filles et des jeunes garçons de 12 à 14 ans fumer de la pipe mais il y a de la drogue dans la pipe. Comment voulez-vous qu’on fasse une jeunesse saine lorsqu’elle consomme de la drogue ? Nous avons l’obligation de créer le sens civique qui manque chez le Guinéen et si on ne le fait pas, on sera comme des animaux en brousse parce qu’il n’y a pas de règle chez les animaux mais dans un Etat, il y en a”, a affirmé le chef de l'État.

Concluant, Alpha Condé a tapé du poing sur la table en martelant : " Nous n’allons plus accepter des règlements de compte, nous n’allons plus accepter que des gens se rendent justice. Si les gens attrapent des voleurs et qu’ils les brûlent, ils seront eux-mêmes emprisonnés parce que c’est un crime ou un délit. "

A rappeler que les villes de Siguiri et de Kissidougou ont été des scènes de lynchage de jeunes guinéens. Une situation qui prend de l’ampleur et qui atteste l’absence de confiance entre la population et la justice guinéenne.