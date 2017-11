Guinée – Agriculture : La pluie provoque des dégâts, à Boffa

Les grandes pluies qui viennent de tomber dans la région de Boffa n’ont pas fait de bonheur des paysans, plus particulièrement les riziculteurs. Elles ont causé plus de dégâts que de bien. Ces pluies ont annihilé les efforts des populations rurales aujourd’hui désemparés. C’est du moins le constat fait par la rédaction locale de votre quotidien électronique Guinéenews© sur place.

« Après la pluie, c’est le beau temps », dit-on souvent. Cette phrase connue de tous est loin d’être une réalité cette année dans la zone agricole de Boffa. Car, les pluies ont retardé les travaux, inondé le riz déjà repiqué dans les bas-fonds, englouti les champs de riz aménagés. Pire, au niveau de la mangrove, non seulement la crue a eu des effets négatifs, mais aussi l’action saline et l’invasion des crabes, des poissons a affecté les jeunes plants.

Il faut noter que les agriculteurs ont été empêchés d’entretenir leurs champs de riz, les canaux d’irrigation et autres ouvrages d’ailleurs vétustes. Empêchés par les fortes pluies, ils étaient restés cloîtrés à la maison en assistant impuissants les jeunes pousses partir avec les eaux de ruissellement. Cette catastrophe a provoqué au sein des agriculteurs de la région assez de désespoir. C’est donc avec un pincement au cœur que ces braves paysans ont repris les travaux à zéro.

Ce sont aujourd’hui les producteurs déçus et meurtris qui demandent assistance pour sauver leur année agricole. Il est donc plus qu’urgent de les secourir, estiment les observateurs. Et comme les autorités ont fait de l’agriculture leur cheval de batail, les riziculteurs de Boffa ne seront pas oubliés. Il est temps de parer au plus vite et surtout prendre des dispositions pour éviter le pire.