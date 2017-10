Guinea – Singapore Business Forum 2017 : La ZES et le corridor économique Kamsar-Boké-Conakry en vedette

Après la tenue du 9e sommet des BRICS du 3 au 5 septembre 2017 dans la ville de Xiamen, et par ailleurs zone économique spéciale dans la province du Fujian au sud-est de la Chine, la Guinée a présenté ses potentialités économiques et son nouvel environnement des affaires à Singapour. L’occasion pour M. Sun Xiushun, président de Winning International Group, de rassurer ses compatriotes Singapouriens du nouveau climat des affaires qui prévaut en Guinée. Un pays qui l’a adopté et qui le tient à cœur pour avoir déjà investi dans le consortium SMB Winning évoluant dans la région de Boké.

L’événement est intitulé : Guinea – Singapore Business Forum 2017et se tient le jour même de la célébration de l’An 59 de l’indépendance de la Guinée. La forte délégation guinéenne est dirigée par M. Ibrahima Kassory Fofana, ministre d’État à la Présidence de la République chargé des questions d’investissements et des Partenariats Public-Privé (PPP).

A ce rendez-vous dédié aux investissements dans la Zone économique spéciale (ZES) à Boké, le ministre d’Etat Dr Ibrahima Kassory Fofana représente le chef de l’Etat au nom duquel il consacre son discours introductif par un appel à saisir l’opportunité de ce forum pour venir en Guinée mettre ensemble les nombreux atouts dont dispose le pays en termes de potentiel économique et les immenses possibilités techniques, technologiques et financières de Singapour dans le but de promouvoir davantage les relations d’affaires entre les deux pays. Cela traduit, dit-il, l’intérêt des uns et des autres pour la Guinée connue pour son potentiel économique important et diversifié et reconnu pour les progrès significatifs enregistrés en termes d’ancrage démocratique et de fondamentaux économiques depuis l’avènement du président Alpha Condé à la magistrature suprême.

Le chef de la délégation guinéenne se réjouit particulièrement de l’importance participation des acteurs du monde des affaires Singapouriens à ce forum alors que les relations gouvernementales entre les deux nations ne sont que naissantes.

Le ministre d’Etat Fofana tire ainsi le chapeau à l’essor des relations d’affaires notamment avec l’arrivée de la société Winning International Groupdont la contribution au rehaussement de l’économie nationale guinéenne à travers sa participation au projet de la Société Minière de Boké (SMB) se passe de commentaire. Et dont le président a pour principale ambition d’accompagner les entreprises des deux pays pour garantir un environnement propice à leur développement.

Perspectives attrayantes

Les deux gouvernements sont en train d’instaurer toutes les voies et mesures d’un Accord-cadre relatif aux investissements et à la double imposition fiscale.

Investir en Guinée : l’exemple Winning

Si le forum d’affaires Guinée-Singapour 2017 est organisé en collaboration avec le groupe Winning International, la Fédération commerciale de Singapour et l’Africa business group, c’est pour davantage promouvoir la Destination Guinéequi vient de créer pour la première fois de son histoire une Zone économique spéciale.

C’est aussi et surtout pour présenter les opportunités d’investir dès maintenant en Guinée aux entreprises Singapouriennes et de l’Asie du Sud-Est. Et ce, dans les trois secteurs-clé que sont les mines, l’agriculture, le transport.

Pour les mines, le groupe Winning reste le plus gros investisseur singapourien en Guinée avec plus de 600 millions de dollars US investis dans développement minier et infrastructurel.

Ce qui fait qu’il est régulièrement cité en exemple par le représentant du chef de l’Etat et les membres de sa délégation qui se sont succédé à la tribune pour promouvoir le potentiel économique et exposer les nombreux avantages d’investissement à l’attention des membres du gouvernement singapourien ainsi que des représentants des groupes d’investisseurs et d’hommes d’affaires. Parmi eux, on cite le ministre d’Etat Singapourien du Commerce et de l’Industrie, les représentants de la Chambre du Commerce et de la Fédération Commerciale de Singapour ainsi que la Confédération des Employeurs du pays qui ont apprécié à sa juste valeur l’ambition de booster les investissements dans la région de Boké, et de développer un accès préférentiel aux marchés régionaux en Afrique de l’Ouest par une gamme complète d’avantages fiscaux.

Puisque le pays accuse un grand retard dans le développement de ses infrastructures pouvant soutenir la croissance économique, la Guinée offre aussi une gamme d’opportunités d’investissement dans tous les secteurs, y compris les transports : rails, ports, aéroports, routes et, le développement urbain notamment le logement, les transports, les télécommunications, les réseaux de distribution et de gestion des déchets solides.

Avec le soutien appuyé de M. Sun Xiushun, président de Winning International Group qui fait ses preuves en Guinée depuis 2015, le pays espère attirer des investissements dans d’autres secteurs de production, de transformation et de service afin de développer le corridor économique de Kamsar-Boké-Conakry.

Déjà, Winning collabore avec Singapore Cooperation Enterprise (SCE), une agence gouvernementale de Singapour, et Surbana Jurong, l’une des principales sociétés de conseil en infrastructure de Singapour, pour développer le plan-directeur de la ville de Conakry récemment complété et remis au gouvernement. La planification est maintenant en cours pour augmenter les ressources financières nécessaires afin d’exécuter le plan.

A ce forum, M. Sun Xiushun, a montré que quand un pays adopte un investisseur, son objectif sera toujours de continuer à mériter sa confiance. Ainsi, il a fait savoir que la Guinée est un pays naissant et prometteur qu’il invite ses compatriotes à découvrir.

En sa qualité de consul honoraire de la Guinée à Singapour, M. Sun Xiushun est l’un des meilleurs représentants Singapouriens en Guinée. Avec lui, les entreprises de Singapour peuvent accéder à des partenaires potentiels en Guinée.

Sun Xiushunconnait bien l’environnement de l’investissement et les opportunités en Guinée présentés par M. Gabriel Curtis, directeur général de l’Agence de promotion des investissements privés (APIP) et M. Paulo Gomesqui ont, chacun, et à tour de rôle, répondu aux questions posées par l’assistance. Toute chose qui renchérit les témoignages et le partage d’expérience développés par M. Bosco Lau et le ministre en charge des Mines qui a planché sur les opportunités qui attendent les entreprises de Singapour dans le secteur minier.

A l’image de ce qu’apprécie le ministre Abdoulaye Magassouba, le président de Winning maitrise aussi parfaitement les possibilités pour les entreprises de son pays à prospérer en Guinée où comme le souligne le chef de l’Etat dans la vidéo, le gouvernement s’est engagé à diversifier le développement de l’économie en renforçant l’agriculture, l’industrie minière, l’éducation et le tourisme y compris la construction d’infrastructures. Ce qui fait qu’actuellement en Afrique, le pays est en passe de devenir un modèle dans le domaine de développement.

Visites guidée

La délégation guinéenne met donc l’occasion à profit pour visiter les installations du Winning International Group et le consulat honoraire de Guinée à Singapour.

Dans une brève allocution, M. Sun met en avant son business-plan et les stratégies pour apporter considérablement sa part de contribution à la promotion du développement de la Guinée.

Après cela, cap sur Humanpool Group. Cette entreprise qui a l’intention de développer des formations techniques en Guinée, présente ses activités, ses perspectives et son plan de développement.

Le ministre Magassouba félicite M. Sun pour sa constance et surtout pour le fait que même durant l’épidémie à fièvre Ebola, ses partenaires et lui ont continué à rester au pays et à développer le projet de bauxite de Boké porté par le consortium SMB qui fait aujourd’hui la fierté des guinéens. Il a loué son initiative de financer le plan du Grand Conakry et de proposer la formation des jeunes fonctionnaires guinéens pour qu’ils puissent devenir plus efficaces et améliorer leurs capacités de management et de leadership à amener la Guinée vers l’émergence.

En réponse, M. Sun exprime son ambition de contribuer efficacement à l’évolution du pays en nouant de futurs partenariats avec des entreprises et investisseurs auxquels il réitèrera son agrément de partager les expériences accumulées au cours des trois ans de sa présence sur le sol guinéen.

Le forum se termine autour d’un cocktail dinatoire. Le président de SCE a l’honneur de livrer un speech. Il jette d’abord un regard rétrospectif son pays, le Singapour qui vient de célébrer l’An 52 de son accession à la souveraineté nationale. Il dit son souhait de voir les deux pays renforcer la coopération mutuelle dans divers domaines en mettant un accent particulier sur l’éducation.

L’assistance suit une projection vidéo où l’on voit le président Alpha Condé inviter officiellement les investisseurs potentiels à saisir les opportunités qu’offre la Guinée.

Le président Condé affirme qu’avec le soutien de M. Sun, le gouvernement guinéen va coopérer avec le projet de SMB Winning Consortium pour offrir un environnement de sécurité et de garantie juridique aux investisseurs étrangers, tout en accroissant l’attraction de l’investissement en Guinée.

Dans ce cadre, le président Alpha Condé exprime sa gratitude au consul honoraire M. Sun Xiushun qui, durant la période d’Ebola affrontait courageusement les difficultés et motivait le projet SBM en Guinée à attendre son objectif d’exploration puis d’exportation de bauxite. Cela, dit-il, a donné un espoir nouveau pour la prospérité économique du pays et permis d’ouvrir une nouvelle ère de l’exportation de la bauxite vers l’Asie. Inoubliable instant. Tout comme celui du 3 octobre jour durant lequel la délégation a visité le ministère du Commerce et de l’industrie de Singapour, puis le Nanyang Technological University où le ministre Abdoulaye Magassouba témoigne de la signature d’un accord de programme de formation entre M. Sun et Singapore Coopération Enterprise (SCE) et Surbana Jurong le lieu où est présenté à la délégation le plan du Grand Conakry.

Les participants sont comblés. Ils remercient M. Sun d’avoir donné l’opportunité au monde de mieux connaitre la Guinée, ce pays d’Afrique au potentiel inouï.

Les membres de la délégation guinéenne magnifient l’apport de M. Sun au succès du forum et au dîner de célébration de l’indépendance. Deux événements qui ont permis d’établir une plate-forme d’échange et d’ouvrir une nouvelle fenêtre permettant à plus d’un de mieux saisir les opportunités qu’offre la Guinée d’aujourd’hui.

Par Ibrahima N’Diaye