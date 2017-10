AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

GUINEA ALUMINA CORPORATION RECRUTE Un (e) Manager Account

Le Département Finance & Commercial est à la recherche (1) d’un (e) Account Manager ayant l’expérience requise pour combler ce poste.

Objectif :

Planifier et gérer la mise en œuvre des processus et procédures de la comptabilité financière et les fonctions de reporting au sein de l’organisation en accord avec les principes comptables et normes légales nationales et internationales, tout en fournissant des informations et des rapports financiers exacts.

Taches

Elaborer et superviser la mise en œuvre des politiques fonctionnelles, systèmes, processus, procédures et contrôles couvrants tous les domaines de la fonction de contrôle financier

Gérer la préparation et recommander les comptes statutaires et de reporting budgétaire

Assurer la conformité à toutes les politiques de sécurité, de qualité et de gestion de l’environnement, des procédures et des contrôles pertinents dans la section afin de garantir la sécurité des employés, la conformité aux lois et une attitude responsable de l’environnement

Superviser les opérations au jour le jour de la comptabilité légale et la section de rapports

Superviser et assurer l’enregistrement précis et la maintenance de toutes les transactions financières / informations au sein de l’entreprise selon les normes établies

Donner des conseils pour le maintien efficace des immobilisations, comptes créditeurs, comptes clients, Stocks comptabilité et du grand livre général et comptables livres, conformément aux normes comptables locales et internationales

Assurer une vérification précise de tous les documents de dépenses afin d’évaluer s’ils sont conformes à tous les paramètres des contrats signés, les accords et budget alloués avant de les transmettre à son Supérieur pour approbation

Gérer l’exécution des activités de clôture de fin d’année, de fin de mois et le rapprochement à temps des comptes du grand livre général et des banques en accord avec les règlements et les normes définies

Diriger la gestion du registre des immobilisations et toutes les activités liées à la maintenance des comptes d’immobilisations y compris , l’acquisition ou le transfert d’actifs pour s’assurer que les soldes des comptes soient une représentation fidèle de la réalité.

Gérer et faciliter l’achèvement de la procédure d’audit externe sur les sites, assurer le respect des normes légales et des politiques et procédures de GAC et EGA

Coordonner la préparation de l’analyse financière et tous les rapports comptables et financiers en accord avec les lignes directrices et les normes comptables définies

Préparer et revoir les états financiers consolidés trimestriels et annuels et les rapports pour le Groupe

Analyser les écarts mensuels des éléments des états financiers, les ratios comptables, conseiller la gestion des tendances financières et fournir une analyse financière critique pour une prise de décision précise

Assurer la coordination et la communication efficace avec toutes les entités internes et externes (comme les comptables EGA, les institutions financières, les vérificateurs, les fournisseurs de services et autres.

Superviser les activités et le travail de ses collaborateurs en fournissant un feedback formel et informel.

Qualifications/ Expériences / Formations

Maitrise en économie, finance, comptabilité ou équivalent,

Comptable qualifié complet (DEC) est un plus,

Connaissances approfondies des normes comptables OHADA et IFRS,

10 ans d’expérience dans les opérations de gestion de la comptabilité financière, dans une grande entreprise multinationale,

Expérience dans l’interaction avec les auditeurs externes et des représentants des institutions financières nationales / internationales,

Connaissance du secteur minier, Connaissance des normes comptables de gestion financière statutaires et internes,

Connaissance des règlements financiers et maitrise de l’analyse financière,

Connaissance des politiques et procédures financières, la budgétisation et la fiscalité

Compétences de communication et de présentation efficaces,

Connaissance des meilleures pratiques industrielles, les lois / règlements,

Connaissance du Logiciel SAGE,

Connaissance du Logiciel SAP est un plus,

Etre Bilingue (Français – Anglais).

Candidature

Pour postuler :

Cliquez sur le lien ci-dessous en joignant CV et lettre de motivation avant le lundi 06 Novembre 2017 :

http://intellactjob.com/index.php?mod=details&id=365&lang=fr

Cliquez sur le lien ci-dessous en remplissant le formulaire :

http://intellactgn.com/recrutements/