La cérémonie de lancement de la compagnie aérienne guinéenne ‘’Guinea Airlines’’ est prévue ce samedi 25 février 2017, à l’aéroport international de Gbéssia sous la présidence d’honneur du président Alpha Condé.

A quelques heures du lancement de cette compagnie, les commentaires vont bon train à travers le pays et surtout sur la toile. Pour certains, c’est la compagnie ‘’Air Guinée’’ qui revient avec une nouvelle appellation comme annoncé par le ministre des Transports Oyé. D’autres par contre, jurent qu’il s’agit d’une compagnie privée appartenant au Groupe Business Marketing de Mamadou Antonio Souaré et le Groupe Regourd Aviation (qui transporte déjà l'équipage d'Air France de Bamako à Conakry). Ils estiment que le gouvernement veut faire une simple récupération politique. C’est le cas d’Elhadj Papa Koly Kourouma, président du parti GRUP et ancien chef de service des passages escale d’Air Afrique Conakry (1992-1995) qui pense que le gouvernement est en train de se tromper.

« Ils sont en train de se leurrer, ce n’est pas une compagnie nationale mais plutôt une compagnie privée. Cela aurait eu plus d’importance encore si l’Etat avait pris une participation. Mais, je crois que ce n’est pas le cas, en tout cas pour ce que j’ai lu. Si on devait comparer à ‘’Air Guinée’’ qui était une compagnie nationale. Les avions étaient pour nous, les droits de trafic, c’est Air Guinée qui contrôlait. Donc, ‘’Guinea Airlines’’ est une compagnie privée », a confié à Guinéenews, l’ancien ministre de l’Energie.

Poursuivant, il dira que cette nouvelle compagnie aérienne est tout comme les petites compagnies qui sont sur le terrain et que cela n’a rien de spécial.

« Et d’ailleurs, le hic est que le président a fait une erreur en demandant au ministre des Transports de ne jamais prendre un arrêté. Ce sont des compagnies qui se créent par arrêté du ministre des Transports. Donc, il n’y a rien de spécial », ajoute t-il.

Fondée en 1960, la compagnie publique ‘’Air Guinée’’ proposait des vols de Conakry vers Boké, Kankan, Kissidougou, Gaoual, Macenta, N’Zérékoré et Siguiri. Privatisée en 1992, la compagnie disparaît en juillet 2002.