Guéguerre au RPG: les contre-vérités de Doussou Condé sur Alpha Condé

On se demande combien de personnes encore Alpha Condé va se mettre à dos de maintenant à 2020, date de la retraite bien méritée pour « D’Artagnan » du palais royal de Sèkhoutouréyah. L’histoire de la Guinée ressemble bien à celle des trois mousquetaires.

En effet, ils étaient quatre figures de proue à venir prendre d’assaut le pouvoir de Lansana Conté après le décès de Sékou Touré : Siradiou, Bâ Mamadou, Jean-Marie Doré et Alpha Condé. Qui représente Porthos, Athos, Aramis et d’Artagnan, à chacun sa vision. Quand, vingt ans après, Aramis est venu voir D’Artagnan au Palais Roya, il a dit : Aimons-nous pour quatre, nous ne sommes plus que deux. Aramis mourra peu de temps après cette rencontre. D’Artagnan, lui, mourra pour la cause du palais. Deux versions donne sa mort pour vraie : la première dit qu’il a eu la tête emportée par un boulet de canon, la seconde dévoile les intrigues du palais pour lui attribuer la paternité des jumeaux Louis et Philippe. Le lecteur comprendra plus s’il trempe dans l’histoire du « Masque de fer ». Dans cette histoire passionnante, la personne qui est une terreur pour D’Artagnan est une femme : Anne de Breuil ou encore la Comtesse de Winter ou Milady ou autre chose, les choses sont vieilles.

La liaison s’arrête là. La femme qui empêche Alpha de dormir est sans aucun doute une certaine Doussou Condé. Les partisans du RPG l’écoutent avec gêne, ceux de l’Opposition l’écoutent avec délectation et se forgeaient une opinion sur Alpha. Les opinions défavorables se sont accumulées er amoncelées en un tas haut comme ça, mais on l’a surprise hier, 8 novembre 2017, sur Lynx FM, dire doctoralement et soutenir mordicus que la rumeur sur la mort de Alpha Condé est venue suite à un malaise profond que Alpha aurait été pris par déception due à l’annonce du retrait de Sèkhouna Soumah de la campagne en faveur du troisième mandat de Alpha Condé. Pour rappel, Sèkhouna Soumah est le patriarche désigné par le pouvoir comme grand sage de la Basse-Guinée pour canaliser et drainer l’électorat de cette région. Or la Basse-Guinée, la faiseuse de roi avait un poste stratégique, les Affaires Etrangères, qui vient de lui être retiré. La Basse-Guinée s’est offusquée et a battu rassemblement. Du coup, le RPG semble être lâché…

Ce qui, selon Doussou Condé, aurait provoqué une crise de Alpha pour un malaise profond. Seulement, les gars l’ont rappelé que Alpha a marché dans tout Kaloum, le lendemain matin et que les autres soufflaient pendant que Alpha était encore bien en jambes. Comme Doussou n’en démord jamais, on l’a su, elle argue qu’il y a morphine et drogue pour redonner du tonus. Mais pour un homme qui avait eu un profond malaise le soir, même fait de fibres de carbone ou de kevlar, dopé ou drogué, n’aurait pas pu marcher de cette façon, à moins que le RPG n’ait fait marcher une copie androïde de Alpha Condé devant les populations de Kaloum. Et comme cela ne convainquait pas les journalistes, elle les informe que Alpha est allé se soigner, mais les téléspectateurs ont vu Alpha dans le JT de la RTG au soir du 8 novembre sur les images du 7 novembre au Maroc, recevant une décoration des autorités marocaines. Alpha n’avait pas l’air d’un téléguidé. Doussou aurait vidé son sac de fabulations si l’on lui avait laissé plus de temps…

Cette fois-ci, prise la main dans deux sacs de mensonges, Doussou doit tirer les conclusions. La mystification est arrivée à destination. Elle a dilapidé tout le capital de confiance de ceux qui l’écoutaient religieusement dans les rangs des mécontents et des frustrés du RPG Arc-en-ciel et aussi de l’opposition, qui buvait ses paroles.

Ainsi, tous les amoncèlements de contre-vérités que Doussou a superposés méticuleusement carreau par carreau pour jeter mystère et discrédit pendant toutes ces années sur Alpha se sont effondrés comme un château de cartes.

Cependant, une chose reste claire, Doussou est convaincue que la question du troisième mandat n’est pas une fabulation, encore moins une affabulation.

Il n’y a aucune intention de prendre parti ici pour quelqu’un contre l’autre, une salade interne au « Air-PG ». Mais la vérité étant bonne à dire, il faut fustiger le mensonge et l’affabulation car cela va contre la citoyenneté…