La ville de Guéckédou a connu, ce mardi 7 février, des affrontements entre deux groupes de commerçants de cola. Interrogé sur cet événement, Dr Faya Millimono, présidentdu Bloc Libéral et originaire de la ville, a accusé le préfet d’avoir, non seulement, apporté son soutien à un groupe de commerçants au détriment de l’autre mais aussi, d’avoir provoqué la blessure des citoyens, suite à l'intervention misclée de la gendarmerie.

Des « accusations » rejetées par le préfet de Guéckédou, Mohamed V Keita, qui parle de diffamation. « C’est une façon de salir l’image des gens. Je ne suis même pas à Guéckédou, à l’heure où je vous parle je suis dans mon lit de malade à Siguiri. Je suis rentré ici avant-hier (lundi 7 février 2017) après la réception du président de la République à Kankan. C’est pour vous dire que tout ce qu’il (Dr Faya Millimono NDLR) dit à travers les médias n’est pas réel. Moi je suis rentré ici avant-hier et toute la journée de mardi et d’aujourd’hui, je suis resté couché », a confié le préfet Mohamed V Keita à la rédaction régionale de Guinéenews.

L’administrateur civil précise qu’il a été informé de ces affrontements par ses collaborateurs qui, selon lui, ont pris toutes les dispositions avec la commune pour ramener le calme.

« Mon général m’a appelé hier nuit pour m’expliquer le problème et j’étais très souffrant. Il m’a fait le compte-rendu et je lui ai donné des instructions. Donc, ce mercredi matin ils se sont rencontrés et il y a du calme », ajoute t-il.

A propos du nombre de blessés, le préfet de Guéckédou soutient qu’il n’y a eu qu’un seul cas de blessé. A l’en croire, il s’agit d’un jeune qui s’est jeté sur un gendarme.

Et de conclure : « Il (Dr Faya Millimono NDLR) aime trop enflammer les choses et moi je m’en fout de ce qu’il dit dans les médias parce que ce qu’il dit ne me ressemble pas. Ce n’est pas sérieux et en tout état de cause on doit dire la vérité et être honnête. »