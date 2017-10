Grogne à la CNSS : Malick Sankhon met les points sur les i et met en garde les agitateurs

Lors du meeting traditionnel du RPG Arc-en-ciel ce samedi 14 octobre, le patron de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), Malick Sankhon a apporté quelques précisions suite aux récentes manifestations de jeunes ouvriers qui demandaient «leur argent» devant ses locaux à Kaloum.

«Seuls ceux qui sont immatriculés et qui ont leurs cartes ont de l’argent à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS). L’institution ne paie pas l’indemnité de chômage», a précisé Malick Sankhon qui s’exprimait en soussou.

«La semaine passée, pendant qu’on payait les retraités, des gens sont venus qu’ils réclamaient leur argent. Quand tu cotises, tu as un enfant, tu as droit à une allocation familiale. Encore, si tu tombes malade, à partir du neuvième jour, tu as droit que la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale te prenne en charge. Egalement, quand tu subis un accident, tu es bien immatriculé à la CNSS, tu as droit aussi à une prise en charge. Une fois à la retraite, tu as aussi droit à une pension. D’ailleurs, sur ce point, je précise que la pension était à 75 000 fg par trimestre avant l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir. Grâce à lui, depuis six ans, ce montant a grimpé à 440 000fg. Et s’il plait à Dieu, en 2018, cela sera revu à la hausse», a largement expliqué Malick Sankhon.

Revenant sur le cas proprement dit des manifestants, Malick Sankhon est on ne plus clair : si quelqu’un n’est pas immatriculé à la CNSS, qu’on lui dise qu’il a l’argent là-bas, on lui a trompé. «C’est ce qui est passé exactement ce jour-là», a-t-il rappelé.

Et de mettre en garde toute personne qui tentera de troubler la quiétude qui prévaut à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. «S’il avait eu une confrontation ce jour-là, les gens allaient dire que c’est Malick Sankhon qui l’a occasionné. Or, les gens étaient venus les entourer et qui étaient plus nombreux qu’eux. Désormais, quiconque s’amusera à venir la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale pour troubler la quiétude des travailleurs, tu ne sortiras pas indemne», a-t-il prévenu.

Dans la même logique, Malick Sankhon dira qu’il a recruté des jeunes pour asseoir la quiétude et la paix dans la cité. «Quand nous avons mis sur pied un mouvement appelé, les Chevaliers de la République, les gens ont raconté partout qu’on a créé une milice privée. Pour ne pas salir le gouvernement d’Alpha Condé, ce mouvement a été dissout. Depuis hier, j’ai reconstitué 2 500 à 3 000 jeunes dans Conakry. Quiconque s’amuse à nous provoquer, je jure, nous marcherons dessus», a-t-il mis en garde.