Déclenchée depuis le lundi 6 février sur toute l’étendue du territoire national à l’appel des centrales syndicales de l’éducation, la FSPE et le SLECG, la grève des enseignants a été observée ce jeudi à l’universitaire de Labé, a-t-on constaté sur place.

Le personnel enseignant et encadreurs du centre universitaire de Labé se sont joints ce jeudi au mot d’ordre de grève en boudant les cours. C’est du moins ce qu’a confirmé à Guinéenews, Bah Mouctar, syndicaliste et membre de la FSPE. «Puisque nous sommes déjà dans la grève, je pourrais vous dire que tout le système éducatif est dans cette grève. Toutes les universités Guinéennes ont arrêté les cours», nous a-t-il confié.

Une grève très mal perçue par les étudiants de l’université Hafia de Labé qui trouvent le moment très mal choisi. Barry Yamoussa, étudiant en première année informatique, tire la sonnette d’alarme : «ces grèves nous causent assez de désagréments. Parce qu’on ne pourra plus finir les programmes alors que nous sommes déjà en retard. C’est au mois de novembre qu’on a commencé les cours. On sait également que la date de fermeture des classes est fixée au 31 juin. Donc, forcement cela va jouer va avoir de très mauvaises répercussions pour nous. Voilà pourquoi on espère que la crise soit résolue au plus tard lundi afin qu’on puisse étudier dans les meilleures conditions. Sinon après des semaines de retard, les professeurs vont revenir et accélérer les cours sans qu’on ne puisse comprendre grand-chose.»

De son côté Sylla Ibrahima Sory Mafoudia, étudiant au département MIAGE (maths informatique appliquée à la gestion), renchérit : « cela va jouer contre nous les étudiants de Hafia. Parce que les conditions de vie ici à Hafia, sont très difficiles et notre programme est très vaste. Donc, on ne peut pas rester ici à souffrir alors que les cours sont à l’arrêt. Nous demandons aux professeurs et aux autorités de faire le nécessaire pour qu’on puisse continuer les cours dès maintenant.»

Pour ce qui est des négociations entamées entre le gouvernement et les centrales syndicales, Bah Mouctar dénonce un mépris et insiste sur la poursuite du mot d’ordre de grève jusqu’à la satisfaction des revendications.

«Jusqu'hier au moment où on rendait compte à la base les négociations n’avaient pas encore abouti. Le gouvernement n’a pas fait jusqu’ici de propositions concrètes. En attendant, le combat va continuer jusqu’à la satisfaction de nos revendications », a-t-il martelé.