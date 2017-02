La grève générale illimitée déclenchée dans le secteur de l’éducation depuis le lundi 6 février, semble être suivie même avec le congé forcé de l’enseignement pré-universitaire. En tout cas à Kankan, le mouvement est bien suivi par les enseignants chercheurs au niveau des institutions d’enseignement supérieur, a-t-on constaté.

Au deuxième jour de ce mot d’ordre de grève, le campus de l’université Julius NYERERE de Kankan est resté fermé. Ni cours dans les classes et amphis ni autres activités habituelles ne tournaient ce mardi 7 février 2017.

En attendant l’entrée en scène des étudiants qui comptent très prochainement se joindre au mouvement pour réclamer leurs cours, c’est le statu quo dans les négociations entre les syndicalistes de la Fédération Syndicale des Professionnels de l’Education (FSPE) et le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) et le gouvernement Guinéen.

Les deux structures syndicales de l’éducation (FSPE et SLECG) à travers ce mouvement de grève générale illimitée, réclament pour rappel, l’application du protocole d’accord qu’ils auraient signé avec le gouvernement dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail du corps enseignant.

A Kankan, le mouvement est suivi et se déroule dans le calme, tout au moins pour le moment.

