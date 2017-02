La ville de N’Zérékoré n’a pas connu le moindre mouvement ce lundi 20 février. Contrairement à d’autres villes comme Conakry, la capitale et Labé où des étudiants, élèves et syndicats sont sortis dans les rues pour demander la reprise des cours et dénoncer la trahison des leaders syndicaux, la capitale de la région forestière est restée de marbre comme d’habitude, a constaté sur place Guinéenews à travers sa rédaction locale.

Très tôt ce matin, les habitants de cette préfecture située au sud du pays ont vaqué paisiblement à leurs activités quotidiennes. Les banques, les commerces, les stations services et autres ont fonctionné normalement.

Selon nos informations, cette situation est due au communiqué lu hier nuit sur la télévision nationale annonçant un accord entre le gouvernement et les syndicats. Pourtant des élèves et étudiants se sont échangés des messages par texto et sur les réseaux sociaux la nuit du dimanche pour appeler à la grève. Certaines radios de la place sont également pointées du doigt. Des radios qui, selon certains élèves ont « menti » en annonçant sur leurs ondes la suspension de la grève par les syndicats.

Reste à savoir si cette nouvelle déclaration des syndicats annonçant la poursuite de la grève permettra aux élèves et étudiants de N’Zérékoré de sortir à leur tour ?