En assemblée générale tenue ce dimanche 12 février au lycée Amilcar Cabral de Mamou, les élus syndicaux à la base de la FSPE et SLECG se sont concertés avec les enseignants de la ville carrefour pour une mise au point.



L’assemblée a commencé par la lecture des informations N°2 et N°4 transmises par l’intersyndicale nationale de l’éducation. Dans l’info N°2, les syndicalistes fustigent. « Il y a des brebis galeuses qui, hier étaient les plus déterminés dans le mouvement syndical, aujourd’hui grâce à des positions qu’ils occupent dans l’administration scolaire et pour des raisons égoïstes cherchent à saper notre mouvement en utilisant (menaces, fausses informations, intimidations, etc.) A ceux là, nous dirons qu’ils ont la mémoire courte car Dieu et Justice et Vérité », indique t-on.



Dans l’info N°4 intitulée ‘’ Le Général a donné, le Professeur a retiré ‘’ les syndicalistes informent : « Camarades, le moment est critique, le président de la République vient de dire à nos représentants qu’il n’est pas question d’augmentation de salaire et que la grève ne lui fait pas peur. Il est à rappeler que ces points sont non négociables car ils constituent déjà un acquis depuis l’ère du Général Lansana Conté. Aujourd’hui, un Professeur de l’Education vient retirer ce que nous avons obtenu ».



Les enseignants fortement mobilisés sous les manguiers ont entonné des slogans « le président c’est un soi disant professeur », « la grève c’est jusqu’au bout », à bas les traitres ».



Mamadou Saliou Sigon Baldé,le secrétaire général de la fédération syndicale professionnelle de l’éducation précise « nous allons dire ici solennellement, que cette grève doit continuer jusqu’au moment où nos dirigeant vont nous prendre au sérieux. Jusqu’au moment où ils sauront, que sans l’éducation un pays ne peut pas avancer. Aujourd’hui Un enseignant ne peut pas baptiser son enfant librement passé par des dettes par ci et par là. Le Général Lansana Conté nous a accordé la valeur monétaire du point d’indice pour les enseignants à 1030 et un professeur retire pour diminuer cela à 751. Alors on ne peut pas nous retirer notre acquis. Notre revendication est légitime. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne luttons pas pour faire tomber des têtes » lance t-il.



Un comité de veille a été mis en place pour le respect strict de la grève dans tous les établissements scolaires. Pas de cours et pas de révisions.



Sur les points de revendication, l’intersyndicale FSPE et SLECG demandent au gouvernement à satisfaire les points suivants :



– Le maintien de la valeur monétaire du point d’indice à 1030 au lieu de 751 ;



– Le maintien de tous les enseignants et enseignantes rétrogradés à leurs anciens grades ;



– Le respect de l’ancienneté dans la nouvelle grille indiciaire ;



– L’engagement de tous les contractuels et homologues de l’Etat à la Fonction publique ;



– L’édition des bulletins de paie avant les salaires.