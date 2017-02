Il ne s’agit pas de céder pour céder mais quand des fautes et erreurs sont monumentales comme dans cette affaire des enseignants contractuels et de cette grille salariale ‘’bizarre’’, le gouvernement doit céder et non user de la frime et de l’arrogance dans la communication.

Les fonctionnaires, malgré la cherté de la vie et les conditions difficiles de travail, malgré l’impossible baisse du prix du carburant à la pompe à cause de l‘augmentation du prix du baril sur le marché international, n’ont pas demandé la revalorisation des salaires mais du rétablissement du statu quo.

Dans la crainte des revendications d’augmentation salariales, le président de la République a fait un tir d’enfilade et de barrage sans se rendre compte que le salaire de certaines catégories de fonctionnaire a été revu à la baisse. La frustration était légitime.

Boomerang : lors de la Table ronde sur l’Enseignement technique et la Formation professionnelle, Alpha Condé a vu une tête carrée qu’il avait trop l’habitude de voir. En chahutant, il avait dit qu’il voit dans la salle certains enseignants qui ne vont pas enseigner et qui perçoivent leur salaire, qu’il va demander aux syndicats de les sanctionner. Vlan ! C’est lui qui est sur la sellette et aux prises avec les mêmes syndicats. On aimerait attiser le tison si le pays n’était pas en difficultés économiques, mais les syndicats responsables et échaudés sauront quelle mesure prendre pour le bien du pays et des travailleurs. Ils savent qu’ils jouent une de leurs dernières cartes de crédibilité vis-à-vis de la masse ouvrière, qui, soit dit en passant, ne se syndique plus. Ils doivent rétablir cela.

Quant aux enseignants contractuels, c’est une aberration qui rattrape les autorités de l’Education et surtout que la rumeur parle des admis au concours de recrutement des nouveaux enseignants moyennant de l’argent ou des rapports sociaux et certains n’auraient absolument pas le niveau d’enseigner.

Faut-il annuler provisoirement ce concours et continuer à laisser les contractuels finir l’année ou éliminer les non-admis qui ont commencé l’année scolaire, la décision revient au bon sens.