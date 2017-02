Des manifestations ont été signalées dans la matinée de ce lundi 20 février dans la Sous-préfecture de Kamsar, nous apprend des témoins.

Selon nos sources, des jeunes en provenance des quartiers de la banlieue ont pris d’assaut la cité. Et même les poubelles installées le long des ruelles, n’ont pas été épargnées.

“Si on ne va pas à l’école, tout le monde doit aussi rester à la maison”, était le slogan que certains de ces jeunes manifestants scandaient le long de leur itinéraire.

A l’heure où nous publions cette dépêche, les boutiques et le grand marché de Kamsar “Sahara” sont désertés par les commerçants. Les stations sont fermées et difficilement on aperçoit des taxis en circulation à Kamsar.