Après plus de dix jours de congé ‘’forcé’’, la reprise des cours a coïncidé ce lundi 13 février à la grève de l’intersyndicale de l’éducation FSPE/SLEG qui est déclenchée depuis quelques jours. Ce mouvement de protestation des enseignants Guinéens a, en général, perturbé la reprise des cours dans plusieurs villes du pays. À Labé, l’Inspection régionale de l’Education (IRE) dresse un premier bilan de cette journée de reprise.

A Labé, l’Inspecteur Mory Sangaré a communiqué certaines statistiques relatives à cette journée de lundi 13 février.

«La reprise a été moche parce que si je prends par exemple Tougué, sur 18 132 élèves attendus, 2 552 se sont présentés à l’élémentaire et 63 élèves était présents au secondaire. Quand je prends Koubia, 3 215 élèves étaient présents à l’école primaire et 61, au secondaire. Ici à Labé, 47 élèves du primaire et 15 au secondaire se sont présentés. À Lelouma, 3 523 élèves ont étudié aujourd’hui à l’élémentaire et zéro au secondaire. À Mali, aux primaires 27 305 élèves de l’élémentaire étaient à l’école contre 1 727 élèves au secondaire », a indiqué Mory Sangaré.

Pour ce qui est du cas des encadreurs programmés ce lundi dans la région de Labé, L’Inspecteur Régional de l’Education précise : « à Tougué par exemple, tous les encadreurs programmés étaient à leur poste soit 200 sur 200. À Koubia, il y a eu 84 encadreurs à l’élémentaire et 13 au secondaire. À Labé, tous les encadreurs étaient à leur poste soit 448 sur 448. À Lelouma, il y avait 240 encadreurs sur 249 à leur poste et à Mali, il y a eu 166 sur 166. Donc à ce niveau-là, les encadreurs étaient présents. C’est pourquoi, je dis que la reprise a été moche. On peut espérer que demain sera meilleur », espère l’inspecteur régional de l’éducation de Labé qui précise que ces statistiques leur ont été remontées par les différentes directions préfectorales de l’éducation après un balayage au niveau des DSEE (direction sous-préfectorale de l’enseignement élémentaire) et des établissements.

Pourtant, le constat fait l’intersyndicale de l’éducation FSPE /SLEG à la base, est tout autre. ‘’Le mot d’ordre de grève a été bien suivi ce lundi à Labé, les enseignants et les élèves ayant boudé carrément les salles de classe'', affirment les syndicalistes.