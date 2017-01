Comme nous l’annoncions, dans un décret rendu public dans la nuit du 31 décembre 2016, le président Alpha Condé a accordé sa grâce à quelques 120 condamnés du pays. La majorité est condamnée pour des délits de vol par différents tribunaux et justice de paix du pays. Aucune personne condamnée au second degré n'a été graciée. La libération attendue de Fatou Badiar et AOB n'aura donc pas lieu cette foisèci. Lisez la dernière partie.

51-Adama BambaTPI Mamou, tentative de vol, 2 ans

52-Souleymane Oularé, TPI Mamou vol du téléphone, 2 ans

53-Mamadou Bailo Diallo TPI Mamou vol du téléphone, 18 mois

54- Boubacar Barry, TPI Mamou, vol et recel un an

55-Mamadou Aliou Diallo TPI Mamou vol d’objets divers, un an

56-Ibrahima Sory Barry TPI Mamou , escroquerie un an

57- Ibrahima Conté, TPI Mafanco, vol 6 mois

58-Tamba Vieux Kamano Mafanco vol 18 mois

59-Malick Diallo TPI Mafanco vol 6 mois

60-Daouda 1 Traoré TPI Boké, vol 2 ans

61-Mouctar Sylla TPI Boké, vol 2 ans

62-Mohamed Camara TPI Boké vol 18 ans

63-Yéro Diouma Diallo TPI Boké, rebellion 18 mois

64-Iboun Abass Barry TPI Boké incendie volontaire 3 ans

65-Bapathé Sow TPI Dixinn, vol et complicité, 10 mois de prison

66-Ibrahima Condé TPI Kankan, vol de téléphone un an

67-Mohamed Bangoura TPI Kankan, vol, un an

68-Aboubacar Sidiki Kaba, vol de tronçonneuse, 18 mois de prison

69-Moussa Camara JP Kissidougou, vol, 6 mois

70-Cécé Mamadi Camara TPI Kankan, vol, un an

71-Mamadi Traoré, TPI Kankan, vol de moto,

72-Laye Kanté TPI Kankan, vol un an

73-Aboubacar Keita JP Dabola vol 3 ans

74-Boubacar Barry , vol de moto, un an

75-Pascal Tamba Tolno, JP de Siguiri, vol de téléphone 18 mois

76-Issiaga Camara JP Siguiri, vagabondage, 2 ans

77-Sadigbè Koulibaly JP Siguiri vagabondage, 2 ans

78-Mohamed Kourouma, JP Siguiri vol et complicité, 2 ans

79-Kaba Kourouma JP Siguiri, vol et recel, 2 ans

80-Moussa Kourouma JP Siguiri, vol de minerais 2 ans

81-Mamadi Camara JP Kouroussa ,vol, 2 ans

82-Mamoudou Kourouma JP Kouroussa ,vol, 2 ans

83-Laye Sylla JP Kouroussa ,vol, 2 ans

84-Bokéa Ibrahima TPI Mafanco vol 24 mois

85-Mohamed Traoré TPI Faranah, vol, un an

86-Sékouba Condé TPI Faranah, vol 6 mos

87-Mohamed Khalissa JP Dubréka, consommation de drogue, 12 mois

88-Ibrahima Sory Bangoura TPI Kaloum, vol, 12 mois

89-Ibrahima Sory Camara TPI Kaloum vol, 12 mois

90-Kerfala Camara TPI Kaloum vol 18 mois

91-Salla Diallo TPI Dixinn vol 18 mois

92-Mamadou Saliou Yattara TPI Dixinn, vol 8 mois

93-Mamadou Habib Bah TPI Dixinn, vol 12 mois

94-Mamadou Moustapha Barry vol, 6 mois

95-Mohamed Touré TPI Dixinn vol 6 mois

96-Cheick Ahmed Sonogo TPI Dixinn vol 6 mois

97-Alhassane Bangoura TPI Dixinn vol 6 mois

98-Alsény Camara TPI Dixinn vol 12 mois

99-Saa Honoré Koundouno TPI Dixinn vol 6 mois

100-N’Famoussa Condé TPI Dixinn vol 10 mois

101-Ousmane Nguèye TPI Dixinn vol 10 mois

102-Alhassane Tounkara TPI Dixinn, consommation de drogue un an

103-Ramadane Chérif TPI Dixinn tentative de vol, 12 mois

104-Mohamed Soumah TPI Dixinn vol 6 mois

105-Oumane Camara TPI Dixinn vol 12 mois

106-Youissouf Diallo TPI Dixinn vol 6 mois

107-Eric Camara TPI Mafanco vol 8 mois

108-Amadou Barry TPI Mafanco vol 36 mois

109-Ibrahima Sory Camara, TPI Mafanco vol 12 mois

110-Souleymane Camara TPI Mafanco vol 24mois

111-Thierno Diakharia Bah TPI Dixinn consommation de drogue, 6 mois

112-Abdoulaye Barry TPI Dixinn, vol 10 mois

113-Daouda Bangoura TPI Dixinn vol 6 mois

114-Mohamed Bangoura TPI Kankan, vol, un an

115-Mohamed Traoré TPI Faranah, vol, un an

116-Fodé Kourouma JP Kissidougou, vol 2 ans

117-Mamadou Dian Diallo JP Kissidougou vol un an

118-Yacine Mara JP de Kissidougou vol, 18 mois

119-Kidiki Camara vol un an, JP de Kissidougou

120-Mohamed Touré TPI Dixinn vol 6 mois

Document transcrit et transmis par Sékou Sano en collaboration Doré Tokpanan