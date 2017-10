Grâce au projet « Dharma », la valeur de marché d’Alibaba a dépassé celle d’Amazon

Qiang Wei, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Le 11 octobre, Alibaba a officiellement annoncé le lancement de sa « Maison du Dharma », et a précisé que, dans les trois prochaines années, plus de 100 milliards de yuans (environ 15,1 milliards de dollars) seront investis dans la recherche et le développement, à la poursuite du plus haut niveau d’innovation technologique. Le jour même de l’annonce, la valeur de marché d’Alibaba a dépassé pour la deuxième fois celle d’Amazon. La première fois remonte à 2014, le jour de l’entrée en bourse d’Alibaba.

Dans la culture chinoise, le mot « dharma » a un sens particulièrement profond. La légende veut que ce fut à l’Institut Dharma du célèbre temple des arts martiaux chinois, le temple Shaolin, que Bodhidharma lui-même transmit le Chan (plus connu sous le nom de Zen), le bouddhisme à caractéristiques chinoises. Et dans les romans d’arts martiaux chinois, le « Dharma » représente les plus hautes institutions de recherche des arts martiaux chinois, symbolisant le plus haut niveau de la culture.

Entre l’appellation « Maison du Dharma » donnée par Alibaba et le complexe d’arts martiaux créé par le fondateur de la société Jack Ma, il y a sans aucun doute un rapport. Mais, au-delà de ce lien, il s’avère surtout que le nom « Dharma » d’Alibaba, « DAMO » en chinois, est composé de la première lettre de quatre mots « Discovery » « Adventure » « Momentum » « Outlook » -autrement dit, découverte, aventure, élan et perspective- qui témoigne de son orientation, dédiée à la recherche scientifique fondamentale et à l’innovation technologique subversive.

Alibaba Group annonce la création du projet de recherche et développement scientifique mondial « Maison du Dharma » d’Alibaba lors de la Conférence Yunqi de Hangzhou, le 11 octobre 2017. (Source: site officiel d’Alibaba)

Jack Ma a dit avoir trois espoirs pour sa « Maison du Dharma » : vivre plus longtemps qu’Alibaba, servir au moins 2 milliards de personnes à travers le monde, et faire face à l’avenir, en se servant de la technologie pour résoudre les problèmes futurs.

À l’heure actuelle, la « Maison du Dharma » a annoncé ses domaines de recherche, où l’on retrouve l’informatique quantique, l’apprentissage automatique, les algorithmes de base, la sécurité des réseaux, l’informatique visuelle, le traitement du langage naturel, l’interaction homme-machine de prochaine génération, la technologie des puces, la technologie des capteurs, les systèmes intégrés, couvrant des secteurs comme l’intelligence artificielle, les réseaux intellectuels et la technologie financière.

À ce jour, la « Maison du Dharma » a commencé à créer, dans divers endroits du monde, des centres de recherche technologique de pointe, mis en place des laboratoires de recherche allant dans différentes directions, avec pour projet initial d’y faire venir 100 scientifiques et chercheurs de haut niveau. De grands noms comme Michael I. Jordan, fondateur du domaine de l’intelligence artificielle, et George M. Church, responsable du projet du génome humain, ont déjà accepté de participer au projet « Maison du Dharma ».